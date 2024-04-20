За його словами, союзники говорили про страх бути втягнутими у війну, однак забули про це, коли стояло питання захисту Ізраїлю. Зеленський заявив, що був би радий, якби НАТО збивали російські ракети над Україною з території країн-членів.
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Реакція НАТО на атаку Ірану
Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильським ЗМІ прокоментував дії НАТО під час іранської атаки на Ізраїль.
Коли ми казали з першого дня війни: "Закрийте небо, захистіть Україну", нам казали: "Ми можемо зробити ось так, а інакше ми будемо втягнуті в війну з Росією, тому що ви не є країною НАТО, а ми є країни НАТО,
– зазначив Зеленський.
Він зазначив, що у випадку атаки на Ізраїль союзники продемонстрували подвійні стандарти – всі забули, що Ізраїль не є країною НАТО. За словами Зеленського, партнери продемонстрували, "що технологій достатньо, щоб збити сотні іранських ракет і "Шахедів", однак це потрібно продемонструвати й Росії.
Президент України зазначив, що російські літаки та ракети перетинали повітряний простір Польщі й Румунії, однак агресор не отримував ніякої реакції. На думку Зеленського, це свідчить про подвійні стандарти, тому закликав НАТО збивати російські цілі й над Україною.
Якщо ця авіація буде підійматися на території наших країн-сусідів і буде збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти й на ці території, як вже було з Польщею і Румунією, то нехай вони збивають ці ракети. Я буду тільки аплодувати стоячи, я буду тільки вдячний за це. Тому що це і є правила одні для всіх між союзниками або подвійні стандарти,
– вказав Зеленський.
Що відомо про атаку Ірану
- У вечір суботи 13 квітня Іран завдав масштабного удару по Ізраїлю. Для атаки він використав 185 безпілотників, 36 крилатих ракет і 110 ракет класу "земля-земля". Атаку вдалося відбити – майже всі цілі знищили ще на підльоті до країни. Було незначно пошкоджено одну військову частину.
- У відбитті атаки брали участь деякі країни НАТО, зокрема США. Американська армія перехопила понад 70 ударних безпілотників і щонайменше три балістичні ракети. Останні були перехоплені військовими кораблями в східній частині Середземного моря.
- Військово-морські сили США мають у цьому районі два керовані ракетні есмінці, здатні перехоплювати запуски ракет і безпілотників. Під час відповіді на атаку Ірану також застосовували винищувачі Сполучених Штатів.