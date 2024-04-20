Володимир Зленський заявив, що війська країн-партнерів можуть допомагати Україні в збитті ворожих ракет, як це було під час атаки на Ізраїль. Він наголосив, що буде тільки вдячний за це.

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Ракети можуть прилетіти і в інші країни

Зеленський пояснив, що у Ізраїлі були не війська, а літаки, які стріляли по ракетах.

Якщо нам пропонується, наприклад, авіація Франції, Німеччини, Польщі, Британії, неважливо кого, яка підіймається в небо на територіях своїх держав, якщо ця авіація буде підійматися над територією країн, які наші сусіди, і будуть збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти і на ті території, як вже було зафіксовано факти з Польщею та Румунією, то нехай вони збивають ці ракети,

– сказав президент.

Він зауважив, що якщо такі пропозиції будуть, то не бачить причин відмовлятися.

Водночас сигналу від президента Франції Еммануеля Макрона про те, що його армія може зайти на нашу територію та воювати разом з нами, він не чув.

Макрон говорив про ймовірність введення військ