По его словам, союзники говорили о страхе быть втянутыми в войну, однако забыли об этом, когда стоял вопрос защиты Израиля. Зеленский заявил, что был бы рад, если бы НАТО сбивали российские ракеты над Украиной с территории стран-членов.
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Реакция НАТО на атаку Ирана
Владимир Зеленский в интервью бразильским СМИ прокомментировал действия НАТО во время иранской атаки на Израиль.
Когда мы говорили с первого дня войны: "Закройте небо, защитите Украину", нам говорили: "Мы можем сделать вот так, а иначе мы будем втянуты в войну с Россией, потому что вы не являетесь страной НАТО, а мы страны НАТО,
– отметил Зеленский.
Он отметил, что в случае атаки на Израиль союзники продемонстрировали двойные стандарты – все забыли, что Израиль не является страной НАТО. По словам Зеленского, партнеры продемонстрировали, "что технологий достаточно, чтобы сбить сотни иранских ракет и "Шахедов", однако это нужно продемонстрировать и России.
Президент Украины отметил, что российские самолеты и ракеты пересекали воздушное пространство Польши и Румынии, однако агрессор не получал никакой реакции. По мнению Зеленского, это свидетельствует о двойных стандартах, поэтому призвал НАТО сбивать российские цели и над Украиной.
Если эта авиация будет подниматься на территории наших стран-соседей и будет сбивать ракеты, которые безусловно летят по Украине, но могут прилететь и на эти территории, как уже было с Польшей и Румынией, то пусть они сбивают эти ракеты. Я буду только аплодировать стоя, я буду только благодарен за это. Потому что это и есть правила одни для всех между союзниками или двойные стандарты,
– указал Зеленский.
Что известно об атаке Ирана
- В вечер субботы 13 апреля Иран нанес масштабный удар по Израилю. Для атаки он использовал 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Атаку удалось отбить – почти все цели уничтожили еще на подлете к стране. Была незначительно повреждена одна военная часть.
- В отражении атаки участвовали некоторые страны НАТО, в частности США. Американская армия перехватила более 70 ударных беспилотников и по меньшей мере три баллистические ракеты. Последние были перехвачены военными кораблями в восточной части Средиземного моря.
- Военно-морские силы США имеют в этом районе два управляемых ракетных эсминца, способные перехватывать запуски ракет и беспилотников. Во время ответа на атаку Ирана также применяли истребители Соединенных Штатов.