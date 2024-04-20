По его словам, союзники говорили о страхе быть втянутыми в войну, однако забыли об этом, когда стоял вопрос защиты Израиля. Зеленский заявил, что был бы рад, если бы НАТО сбивали российские ракеты над Украиной с территории стран-членов.

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Реакция НАТО на атаку Ирана

Владимир Зеленский в интервью бразильским СМИ прокомментировал действия НАТО во время иранской атаки на Израиль.

Когда мы говорили с первого дня войны: "Закройте небо, защитите Украину", нам говорили: "Мы можем сделать вот так, а иначе мы будем втянуты в войну с Россией, потому что вы не являетесь страной НАТО, а мы страны НАТО,

– отметил Зеленский.

Он отметил, что в случае атаки на Израиль союзники продемонстрировали двойные стандарты – все забыли, что Израиль не является страной НАТО. По словам Зеленского, партнеры продемонстрировали, "что технологий достаточно, чтобы сбить сотни иранских ракет и "Шахедов", однако это нужно продемонстрировать и России.

Президент Украины отметил, что российские самолеты и ракеты пересекали воздушное пространство Польши и Румынии, однако агрессор не получал никакой реакции. По мнению Зеленского, это свидетельствует о двойных стандартах, поэтому призвал НАТО сбивать российские цели и над Украиной.

Если эта авиация будет подниматься на территории наших стран-соседей и будет сбивать ракеты, которые безусловно летят по Украине, но могут прилететь и на эти территории, как уже было с Польшей и Румынией, то пусть они сбивают эти ракеты. Я буду только аплодировать стоя, я буду только благодарен за это. Потому что это и есть правила одни для всех между союзниками или двойные стандарты,

– указал Зеленский.

Что известно об атаке Ирана