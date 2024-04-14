Впрочем, Израилю удалось перехватить большинство воздушных целей. Атаки Ирана привели к незначительным повреждениям только одной военной базы Израиля.

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Последствия атаки на Израиль

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, что Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю, нанеся незначительный ущерб военной базе.

Он добавил, что большинство ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны большой дальности Arrow, большинство из них удалось сбить за пределами воздушного пространства Израиля.

Известно, что из-за одного из ударов, в Негеве пострадала молодая девушка, по словам медиков, девушка пострадала в результате падения обломков. Также удары Ирана вызвали "небольшие повреждения инфраструктуры" на военной базе на юге Израиля.

По словам Хагари, Израиль использовал истребители для сбивания крылатых ракет и беспилотников. В общем Иран выпустил по Израилю более 200 воздушных целей.

Один чиновник Министерства обороны, говоря на условиях анонимности, сказал, что США помогли сбить иранские беспилотники, но остается непонятным, какова была роль Америки.

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