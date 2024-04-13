Обострение в Израиле не может не затронуть Украину. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал Игорь Чаленко – политолог, глава Центра анализа и стратегий. По его словам, это прежде всего повлияет на решение США относительно пакета помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

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Как война на Ближнем Востоке повлияет на США

Как это ни странно, эскалация, которую на Ближнем Востоке может вызвать Иран сейчас, может ускорить принятие пакета помощи. В конце прошлого года Белый дом связал тему Украины с Израилем и Тайванем. Его разделение негативно отметят все партнеры Соединенных Штатов. Многие из Японии, Израиля прямо говорят, чтобы США наконец приняли этот пакет помощи. Лакмусовой бумажкой в этом является Украина и выделение помощи для нее,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Дело в том, что такое долгое затягивание с принятием законопроекта о выделении помощи для Украины, Израиля и Тайваня довольно негативно сказалось на репутации США. В частности, говорится о видении стабильности и надежности двусторонних отношений с Соединенными Штатами со стороны других стран.

"Вероятно, Соединенные Штаты все же упустили крайне важный для себя момент. Уже сейчас даже если и выделят эту помощь, ейим будет гораздо труднее возвращать репутацию общемирового "полицейского", того, кто может оказать помощь для защиты мировой демократии. Репутацию можно приобретать десятками лет, потерять буквально за полгода", – объяснил политолог.

Поэтому сейчас прежде всего для самих Соединенных Штатов важно принимать взвешенные, но быстрые решения. В частности, и о поддержке Украины, Израиля и Тайваня.

Путин воспользуется ситуацией

Большая война на Ближнем Востоке выгодна также для Владимира Путина. Несмотря на то, что возможно частичное уменьшение помощи от Ирана и Китая, несмотря на то для России есть и значительные плюсы.

Экономически это повлияет на поднятие стоимости нефти. На этом Путин будет зарабатывать дополнительно. Кремлевский режим в целом десятки лет активно вкладывался в поддержку террористических режимов. Они сотрудничают с Хезболлой, присылали инструкторов для ХАМАСа и активно его поддерживают. Так же они будут поддерживать Иран,

– отметил Чаленко.

Россия уже получила для себя необходимые технологии и тактическую помощь от Ирана. Кроме того, не только экономическая составляющая может быть выгодной для Кремля. Там также будут пытаться показать себя "миротворцами".

"Это худшее для Украины. Путин на разных "театрах" выходит как раз с "миротворческой" риторикой. Это происходит сейчас на Ближнем Востоке, в Приднестровье. Таким образом размывается общая агрессия России, то, что сейчас делают в Украине", – подчеркнул политолог.

Путин делает все, чтобы показать, что, мол, не все так однозначно. Сейчас на это направлена внешняя политика России.

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