О том, что для Израиля означает вывод войск из части Сектора Газа, рассказал 24 Каналу журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский. В то же время террористы ХАМАС подают это как свою победу.
Важно Израильтяне требуют отставки правительства Нетаньяху: что стало причиной
Надо восстановить силы
Главное официальное объяснение заключается в том, что израильским войскам необходимо отдохнуть перед тем как начнется долгожданная операция в городе Рафия, который расположен на границе Египта и Сектора Газа.
Также там расположен один из двух главных центров ХАМАС. Оттуда ведут контрабандные туннели в сторону Египта, которыми боевики доставляют оружие, амуницию и тому подобное. Кроме этого, еще есть лагеря в центре Сектора Газы, где уже проводились боевые действия, но окончательно зачистка не завершена.
Сейчас заканчивается Рамадан – священный месяц для мусульман. В этот месяц не принято воевать, поэтому из уважения к мусульманам было принято такое решение. А также, чтобы дать возможность завершить переговоры по заложникам,
– сказал Янушевский.
Однако сейчас остается достаточно немного сил в узком коридоре, который проходит южнее города Газа. Он делит территорию Сектора Газы на две части, не позволяя боевикам перемещаться из одной части в другую.
ЦАХАЛ контролирует территорию
Основные силы отошли, но в дальнейшем будут проводиться точечные рейды, ведь когда войска длительное время находятся на одном месте, то превращаются в мишени для боевиков.
Когда террористы видят, что силы отступают, то чувствуют себя более свободно и выходят на поверхность. Если там физически нет войск, то это не означает, что армия не контролирует эту территорию. Есть беспилотники, спутники и ряд различных средств, которые позволяют отслеживать перемещение людей,
– отметил журналист израильского аналитического портала "Детали".
По его словам, после того, как армия провела зачистку в северной части Сектора Газы, основные силы были оттуда выведены еще в январе. В ХАМАС решили, что можно возвращаться и как опорную базу начали использовать медицинский центр. Там было не менее 1000 боевиков.
В израильской военной разведке знали об этом, подождали пока соберется как можно больше боевиков и затем было проведено мгновенное окружение больницы. Зачистка продолжалась две недели.
Израиль выводит войска с юга Сектора Газа
- Армия обороны Израиля зачистила и контролирует более трех четвертей Сектора Газа. Несмотря на заявление о выводе ЦАХАЛ с юга региона, там до сих пор остается примерно полк израильской армии.
- Официальный представитель офиса израильского премьера Ариэль Бульштейн отметил, что выход определенной части войск из Сектора Газа не означает окончания войны. Иерусалим называет целью войны полную ликвидацию всех террористических организаций, которые действуют на территории Газы.
- Напомним, что между политикой Белого дома и администрацией Беньямина Нетаньяху возникли разногласия. Джо Байден сказал, что Нетаньяху больше вредит Израилю своими действиями, чем помогает.