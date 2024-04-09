О том, что для Израиля означает вывод войск из части Сектора Газа, рассказал 24 Каналу журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский. В то же время террористы ХАМАС подают это как свою победу.

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Надо восстановить силы

Главное официальное объяснение заключается в том, что израильским войскам необходимо отдохнуть перед тем как начнется долгожданная операция в городе Рафия, который расположен на границе Египта и Сектора Газа.

Также там расположен один из двух главных центров ХАМАС. Оттуда ведут контрабандные туннели в сторону Египта, которыми боевики доставляют оружие, амуницию и тому подобное. Кроме этого, еще есть лагеря в центре Сектора Газы, где уже проводились боевые действия, но окончательно зачистка не завершена.

Сейчас заканчивается Рамадан – священный месяц для мусульман. В этот месяц не принято воевать, поэтому из уважения к мусульманам было принято такое решение. А также, чтобы дать возможность завершить переговоры по заложникам,

– сказал Янушевский.

Однако сейчас остается достаточно немного сил в узком коридоре, который проходит южнее города Газа. Он делит территорию Сектора Газы на две части, не позволяя боевикам перемещаться из одной части в другую.

ЦАХАЛ контролирует территорию

Основные силы отошли, но в дальнейшем будут проводиться точечные рейды, ведь когда войска длительное время находятся на одном месте, то превращаются в мишени для боевиков.

Когда террористы видят, что силы отступают, то чувствуют себя более свободно и выходят на поверхность. Если там физически нет войск, то это не означает, что армия не контролирует эту территорию. Есть беспилотники, спутники и ряд различных средств, которые позволяют отслеживать перемещение людей,

– отметил журналист израильского аналитического портала "Детали".

По его словам, после того, как армия провела зачистку в северной части Сектора Газы, основные силы были оттуда выведены еще в январе. В ХАМАС решили, что можно возвращаться и как опорную базу начали использовать медицинский центр. Там было не менее 1000 боевиков.

В израильской военной разведке знали об этом, подождали пока соберется как можно больше боевиков и затем было проведено мгновенное окружение больницы. Зачистка продолжалась две недели.

Израиль выводит войска с юга Сектора Газа