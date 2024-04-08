Официальный представитель офиса израильского премьера Ариэль Бульштейн рассказал 24 Каналу, что на территории Газы постоянно происходит ротация различных военных подразделений. Поэтому выход определенной части войск не означает окончания войны.

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"Вывод военных частей не означает, что цели войны достигнуты. Также это не означает, что наша страна остановится на том, что есть", – сказал Ариэль Бульштейн.

Что происходит в Секторе Газа

Стоит напомнить, что Израиль называет целью войны полную ликвидацию всех террористических организаций, которые действуют на территории Газы. Прежде всего говорится о ХАМАС.

Еще одной ключевой целью является освобождение всех израильских заложников. В перспективе все это позволит гарантировать, что нападение на страну, которое произошло 7 октября 2023 года, больше не повторится.

Израиль не завершит военные действия, пока цели не будут достигнуты. Мы уверенно продвигаемся к их реализации. Я могу сказать, что не менее 85% военного потенциала террористов в Секторе Газа уничтожено,

– подчеркнул Ариэль Бульштейн.

Если говорить об определенных компонентах, то цифры еще больше. Например, с самого начала ХАМАС имел 16 тысяч ракет различного радиуса действия, то сейчас у них осталось не более чем 1 – 2% от этого арсенала.

Также уничтожено примерно 19 из 24 боевых бригад ХАМАС. Но это не означает, что 4 – 5 бригад, которые все еще остаются, не смогут снова атаковать. Более того, террористы делают это, прикрываясь гражданскими.

Они прикрываются живым щитом из гражданского населения, из больниц, образовательных учреждений, для того, чтобы таким образом защитить себя от прямого столкновения с израильской армией, потому что в таком случае у них нет шансов,

– подчеркнул официальный представитель офиса израильского премьера.

Но не стоит надеяться, что ХАМАС изменит тактику, ведь ему нужно международное, медийное давление на Израиль. В этом заключался расчет террористов – напасть на страну и надеяться, что международное давление заставит израильскую армию остановиться.

"Эта надежда не сработает. Израиль не остановится. Хотя террористы окопались и создали очень мощные укрепрайоны, но армия Израиля знает, как с этим справиться. Есть лишь один проблематичный факт и он не военный. Говорится о том, что ХАМАС прикрывается гражданскими", – заметил Ариэль Бульштейн.

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