Офіційний представник офісу ізраїльського прем'єра Аріель Бульштейн розповів 24 Каналу, що на території Гази постійно відбувається ротація різних військових підрозділів. Тому вихід певної частини військ не означає закінчення війни.

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"Виведення військових частин не означає, що цілі війни досягнуті. Також це не означає, що наша країна зупиниться на тому, що є", – сказав Аріель Бульштейн.

Що відбувається у Секторі Гази

Варто нагадати, що Ізраїль називає ціллю війни повну ліквідацію всіх терористичних організацій, які діють на території Гази. Насамперед мовиться про ХАМАС.

Ще однією ключовою метою є звільнення всіх ізраїльських заручників. У перспективі все це дозволить гарантувати, що напад на країну, який стався 7 жовтня 2023 року, більше не повториться.

Ізраїль не завершить воєнні дії, поки цілі не будуть досягнуті. Ми впевнено просуваємося до їхньої реалізації. Я можу сказати, що не менше 85% військового потенціалу терористів у Секторі Гази знищено,

– наголосив Аріель Бульштейн.

Якщо говорити про певні компоненти, то цифри ще більші. Наприклад, з самого початку ХАМАС мав 16 тисяч ракет різного радіуса дії, то зараз у них залишилося не більше ніж 1 – 2% від цього арсеналу.

Також знищено приблизно 19 з 24 бойових бригад ХАМАС. Але це не означає, що 4 – 5 бригад, які все ще залишаються, не зможуть знову атакувати. Ба більше, терористи роблять це, прикриваючись цивільними.

Вони прикриваються живим щитом із цивільного населення, з лікарень, освітніх закладів, для того, щоб у такий спосіб захистити себе від прямого зіткнення з ізраїльською армією, тому що в такому випадку у них немає шансів,

– підкреслив офіційний представник офісу ізраїльського прем'єра.

Але не варто сподіватися, що ХАМАС змінить тактику, адже йому потрібен міжнародний, медійний тиск на Ізраїль. У цьому полягав розрахунок терористів – напасти на країну й сподіватися, що міжнародний тиск змусить ізраїльську армію зупинитися.

"Ця надія не спрацює. Ізраїль не зупиниться. Хоча терористи окопалися і створили дуже потужні укріпрайони, але армія Ізраїлю знає, як з цим впоратися. Є лише один проблематичний факт і він не військовий. Мовиться про те, що ХАМАС прикривається цивільними", – зауважив Аріель Бульштейн.

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