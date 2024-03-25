Чому виникла напруга між Сполученими Штатами та владою Ізраїлю, розповів 24 Каналу Роман Янушевський – політолог, журналіст ізраїльського порталу "Подробиці". До слова, Джо Байден сказав, що Нетаньягу більше шкодить Ізраїлю своїми діями, ніж допомагає.

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США не дають повністю зачистити Сектор Гази

Між політикою Білого дому та адміністрацією Нетаньягу виникли розбіжності. Зараз Байден та Нетаньягу перебувають в різних частинах політичної карти. Президент США представляє Демократичну партію, а прем'єр-міністр Ізраїлю – правоцентристське крило.

У них накопичилося багато внутрішніх розбіжностей, зокрема, американська адміністрація ніяк не могла зрозуміти, чому в Ізраїлі відмовлялися офіційно представити план, як виглядатиме Сектор Гази після війни. Досить довго Білий дім вимагав цього плану. Судячи з публікацій різних ЗМІ, згодом цей план таки представили.

Чому була така затримка? Річ у тому, що немає простих політичних рішень у Секторі Гази. Адже якщо ми говоримо про ліквідацію режиму ХАМАС, що є одною з головних цілей нинішньої війни, то тоді виходить, що необхідно, аби там був інший режим,

– мовив Янушевський.

Зараз на носі президентські вибори у США, на яких відбудеться протистояння між двома лідерами Дональдом Трампом і Джо Байденом. Чинному президенту США потрібен час, щоб займатися виборами, тому все менше часу у нього залишається для Близького Сходу.

Війна не закінчилася. Якщо ми говоримо про операцію в Рафасі – найпівденнішому місті Сектора Гази, яке розташоване на кордоні з Єгиптом, то саме під американським тиском ця операція вже неодноразово переносилася,

– зазначив журналіст ізраїльського порталу "Подробиці".

За його словами, нині там зосереджений останній осередок ХАМАС і якщо дати ізраїльській армії провести цю операцію, то за її підсумками вже можна буде оголосити, що Сектор Гази повністю зачищений від радикальних палестинських угруповань.

Однак Вашингтон вирішив надати перевагу переговорам з бойовиками ХАМАС за участі різних посередників, зокрема, Сполучених Штатів, Катару, Єгипту.

Найстрашніший сценарій для Ізраїлю

Виникають різні варіанти, один з них – поширити владу Палестинської автономії ФАТХ Махмуда Аббаса на Сектор Гази. Проте тоді вийде, що багаторічна стратегія та ідеологічна формула Беньямін Нетаньяху щодо недопущення створення палестинської держави зазнає краху. Тому прем'єр-міністр Ізраїлю неготовий, щоб ФАТХ керував Сектором Гази.

До того ж навіть на західному березі в окрузі Юдея та Самарія є складності керівництво. Адже ФАТХ – це швидше політбюро Радянського Союзу, де вже багато немолодих людей,

– наголосив Янушевський.

Однак є молодші лідери, наприклад, Маруан Баргуті, який зараз відбуває довічне ув'язнення в ізраїльській в'язниці. ХАМАС намагається його обміняти. Вважається, що саме Баргуті може бути кандидатурою, яка об'єднає дві частини палестинської автономії.

ФАТХ – одна з політичних партій Палестинської автономії. Дотримується лівих поглядів, належить до Соціалістичного інтернаціоналу. Партія контролює Західний Берег Йордану, виступає за політичне урегулювання з Ізраїлем.

Зазначимо, що західний берег Юдея та Самарія і Сектор Гази територіально не пов'язані між собою. Як тільки з'явиться єдине політичне керівництво, то тоді стане питання про створення палестинської держави.

Ізраїльська політична верхівка протидіє цьому плану. Адже у частині палестинської автономії, де керує ФАТХ, люди налаштовані радикально, тому якщо дати їм можливість проголосувати, то до влади прийде ХАМАС.

"Це, мабуть, найстрашніший сценарій для ізраїльської політичної верхівки, тому що радикальне угруповання вже перебуватиме з двох сторін й в неї вже буде політична легітимація для того, щоб керувати цією територією", – додав політолог.

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