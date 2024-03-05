У мережі активно поширюють відео атаки угруповання "Хезболла" на північний округ Ізраїлю. На кадрах видно численні перехоплення випущених ракет системою протиповітряної оборони "залізний купол". Зауважимо, що цей населений пункт на півночі Ізраїлю ліванське угруповання обстрілює регулярно.

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Ліван здійснив наймасованішу атаку

Видання The Times of Israel повідомляє, що за інформацією ЦАХАЛ, під час останнього обстрілу Кір'ят-Шмони з території Лівану випустили близько 30 ракет.

Угрупування "Хезболла" завдала удару по Ізраїлю: дивіться відео

На відео можна побачити ефективну роботу "залізного купола". Повідомляють, що це один із найпотужніших обстрілів півночі Ізраїлю.

З території Лівану атакували близько 30 ракетами: дивіться відео

У матеріалі йдеться, що щонайменше 10 снарядів були успішно перехоплені системою ППО "Залізний купол".

В мережі оприлюднили кадри роботи "залізного купола": дивіться відео

За попередньою інформацією, станом на зараз жодних повідомлень про руйнування, постраждалих або жертв немає.

З території Лівану атакували місто Кір'ят-Шмона: дивіться відео

Що цьому передувало