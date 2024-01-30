Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант зауважив, що ізраїльські війська дуже скоро можуть вступити у бойові дії біля північного кордону країни з Ліваном. Однак коли саме це станеться він не уточнив.

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ЦАХАЛ може скоро почати діяти на кордоні з Ліваном

Під час візиту до ізраїльських військових біля кордону із палестинським анклавом Сектор Гази Ґалант зазначив, що напруженість щодо бойовиків угруповання Хезболла зростає на тлі війни Ізраїлю та ХАМАС у Газі.

Вони (бойовики Хезболла – 24 Канал) дуже скоро почнуть діяти... тож сили на півночі посилені,

– сказав Ґалант.

Крім того, міністр оборони Ізраїлю наголосив, що сили, які були близькими до військових ЦАХАЛ біля Сектору Гази залишають поле битви й рухаються на північ. За словами Ґаланта, це потрібно для того, щоб Армія оборони Ізраїлю могла "підготуватися до того, що буде далі".

Наостанок глава Міноборони Ізраїлю додав, що резервісти ЦАХАЛ будуть поступово звільнятися, щоб підготуватися до майбутніх операцій у Газі.

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