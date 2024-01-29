Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що армія Ізраїлю знала про наявність мережі тунелів. Але ситуація виявилася гіршою, ніж вважалося.

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Самі тунелі виявилися більш масштабними та розвинутими. Тут стався певний прорахунок.

Те, що тунелі – фундамент оборони ХАМАС – про це знали. Я завжди кажу, що треба думати про найбільш негативні сценарії. Ймовірно, там про нього не думали. Тунелів виявилося більше, ніж вважалося. Вони виявилися більш капітальними та розвинутими. Якщо раніше думали, що їхня протяжність – десь 400 – 450 кілометрів, то зараз схильні вважати, що десь 500 – 700 кілометрів,

– сказав Шарп.

В тунелях можуть бути заручники

Як наголосив Шарп, ймовірно, не всі ходи ще вдалося виявити. Тому відповідно до цього важко зараз точно стверджувати, скільки відсотків цих тунелів вдалося знищити.

Якщо не зараз їх знищать, то зроблять це пізніше. Насправді це колосальні тунелі на сотні кілометрів. Деякі з них можна порівняти з метро. Знищити фізично та технічно їх дуже складно. Деякі експерименти не були дуже успішними. Щось намагалися залити водою. Виявилося, що вода не завжди знищує капітальний метрополітен. Словом, певні проблеми є,

– сказав Шарп.

Підрозділам важче просуватися вперед через наявність цих тунелів. Адже бойовики можуть в будь-який момент влаштовувати засідки з прихованих входів. Паралельно Ізраїль не може безконтрольно все атакувати, адже в Секторі Гази досі живе багато цивільних. А також – є постійний тиск від Сполучених Штатів щодо дотримання гуманітарного права. Не варто забувати і про заручників, які можуть перебувати в тунелях.

Оці всі моменти роблять багато обмежень. Ізраїлю ще потрібно мінімізувати власні втрати від різних пасток та місць, звідки несподівано можуть вискочити бойовики. Тому є повільне просування як на землі, так і під землею,

– пояснив Шарп.

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