Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, заметив, что армия Израиля знала о наличии сети тоннелей. Но ситуация оказалась хуже, чем считалось.

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Сами туннели оказались более масштабными и развитыми. Здесь произошел определенный просчет.

То, что туннели – фундамент обороны ХАМАС – об этом знали. Я всегда говорю, что нужно думать о наиболее негативных сценариях. Вероятно, там о нем не думали. Тоннелей оказалось больше, чем считалось. Они оказались более капитальными и развитыми. Если раньше думали, что их протяженность где-то 400 – 450 километров, то сейчас склонны считать, что где-то 500 – 700 километров,

– сказал Шарп.

В туннелях могут быть заложники

Как подчеркнул Шарп, вероятно, не все ходы еще удалось обнаружить. Поэтому в соответствии с этим трудно сейчас точно утверждать, сколько процентов этих тоннелей удалось уничтожить.

Если не сейчас их уничтожат, то сделают это позже. На самом деле это колоссальные тоннели на сотни километров. Некоторые из них сравнимы с метро. Уничтожить физически и технически очень сложно. Некоторые эксперименты не были слишком успешными. Что-то пытались залить водой. Оказалось, что вода не всегда уничтожает капитальный метрополитен. Словом определенные проблемы есть,

– сказал Шарп.

Подразделениям труднее продвигаться вперед из-за наличия этих тоннелей. Ведь боевики могут в любой момент устраивать засады со скрытых входов. Параллельно Израиль не может бесконтрольно все атаковать, ведь в Секторе Газа до сих пор живет много гражданских. А также есть постоянное давление от Соединенных Штатов по соблюдению гуманитарного права. Не стоит забывать и о заложниках, которые могут находиться в туннелях.

Эти моменты делают много ограничений. Израилю еще предстоит минимизировать собственные потери от разных ловушек и мест, откуда неожиданно могут выскочить боевики. Поэтому есть медленное продвижение как на земле, так и под землей,

– объяснил Шарп.

Война в Израиле: коротко