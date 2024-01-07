В октябре 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. Глава военного крыла палестинского исламистского движения Мухаммед ад-Дейф тогда заявил, что группировка выпустила 5000 ракет и объявил начало операции "Наводнение".

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Уничтожение структур ХАМАС

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, что израильским военным понадобилось три месяца, чтобы нанести ХАМАС значительное поражение на севере Газы.

По словам представителя израильской армии, уничтожение структур "джихадистов" включало пять задач. Среди них "ликвидация" командиров, наземная борьба с группировкой, сбор разведывательных данных, уничтожение оружия, а также подземных тоннелей.

Мы завершили ликвидацию военной базы ХАМАС в северной части Сектора и мы продолжим углублять достижения, укреплять барьер и оборонительные сооружения на границе,

– заявил Хагари.

Он также отметил, что, несмотря на победу над ХАМАС в северной части Сектора Газа, из этих районов все еще возможны "нерегулярные ракетные обстрелы Израиля".

Представитель ЦАХАЛ заверил, что теперь армия сосредоточена на боевых действиях в центре и на юге Газы. Хагари пообещал, что задача будет выполняться другими методами, полученными на основе опыта в ходе наземной операции.

Ситуация в центральной части Газы

По словам израильского контр-адмирала, лагеря беженцев в центральной части Газы "плотно застроены и наполнены террористами". В то же время в Хан-Юнисе находится "подземный город с разветвленными тоннелями".

Это займет время, боевые действия будут продолжаться и в 2024 году. Мы работаем по плану, чтобы достичь целей войны. Это ликвидировать ХАМАС в центре и на юге, а также продолжить все усилия, разведку, оперативное и военное давление, чтобы вернуть заложников,

– рассказал Хагари.

Известно, что израильские военные строят новые оборонительные сооружения вдоль границы с Газой. Такие действия совершают, чтобы жители, вынужденно перемещенные в период с 7 октября, смогли вернуться в свои дома.

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