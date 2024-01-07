Госсекретарь США сказал: "Сообщение, которое я адресую Израилю, таково: вы можете быть достаточно сильны сами, чтобы защитить себя, но пока существует Америка, вам никогда не придется этого делать. Мы всегда будем рядом с вами".

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Израиль уже не может защищаться самостоятельно

Они прозвучали как антитеза другой знаменитой фразе, которую полвека назад в подобной ситуации сказал госсекретарь США израильскому премьер-министру. Решение президента США прислать к берегам Израиля две авианосные ударные группировки и его предупреждение "Хезболле" и Ирану прибавили дополнительный вес словам Блинкена. Но вернемся к ним почти через 3 месяца на фоне нового визита Блинкена на Ближний Восток.

Во-первых, и ход боевых действий на разных фронтах и деятельность Ирана по натравливанию на Израиль террористов всех мастей поставили под вопрос тезис, что Израиль способен защищаться самостоятельно. Так было в течение 75 последних лет.

Но сейчас это не так. Не просто для укрепления своей безопасности, но и для самого выживания еврейского государства и его народа (тотальное уничтожение которого на днях снова было официально объявлено государственной целью и религией, если хотите, Ирана) Израилю необходимо решить две военные задачи, более масштабные, чем уничтожение крыс, засевшие в катакомбах Газы.

Справедливая акция возмездия террористам "Хезболлы" за все преступления имеет самостоятельное политическое и военное значение. Но, кроме того, это абсолютно необходимое предварительное условие для проведения главной операции – военно-воздушного удара по Ирану. Иран не скрывает, что поставленный им "Хезболле" огромный ракетный арсенал, нацеленный на Израиль, является инструментом сдерживания еврейского государства от удара по иранскому ядерному комплексу.

Израиль давно предупреждает, что он самостоятельно нанесет такой удар в случае приближения Ирана к ядерному оружию. Совсем недавно Пентагон объявил, что, по данным американской военной разведки, аятоллы находятся в двух неделях от получения первой ядерной боеголовки. Медлить больше невозможно.

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Но в сегодняшних обстоятельствах список целей воздушного удара должен быть существенно расширен. Иранское военно-политическое руководство, ведущее войну на физическое уничтожение Израиля и моральное уничтожение США, хуже "ИГИЛ" и должно быть беспощадно ликвидировано. Поэтому список целей, помимо всех объектов ядерного комплекса и ракетной индустрии Ирана, должен охватывать и центры принятия решений (аятоллы по списку, начиная с верховного, руководство КСИР, армия).

Самостоятельно Израиль уже не справится ни с первой, ни со второй задачей. Не беда. Ведь совсем недавно очень громко сказали, что Израиль никогда не должен делать эту грязную работу сам. Америка "всегда будет рядом".

Блинкен проиграл битву в Вашингтоне

Но послушайте, что говорили Блинкену вашингтонские чиновники. Вот, например, его спикер Мэтью Миллер: "Ни в чьих интересах – ни в интересах какой-либо страны в регионе, ни в интересах какой-либо страны в мире – эскалация этого конфликта больше, чем она сейчас".

Но верхом цинизма стало заявление спикера NSC: "Байден ясно дал понять, что мы не поддерживаем распространение конфликта на Ливан. С самого начала его послания любому игроку, стремящемуся использовать ситуацию, было понятно: Нет".

Обратите внимание, как ловко в этой фразе настоящее предупреждение дедушки Байдена, угрожающе обращенное 9 октября Ирану и "Хезболле", перекрутили в адрес самого Израиля.

Блинкен за прошедшие 3 месяца, похоже, проиграл какую-то очень важную битву в Вашингтоне. Он проиграл ее идеологическим фанатикам леволиберального крыла Демократической партии. Леваки полностью оказались на стороне тиранов и террористов и жаждут поражения ненавистного им империалистического Запада. Виновного, как навеяли им их гарвардские и ельские профессора, в многовековых преступлениях колонизаторов против угнетенных народов мира.

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Прогрессисты пока не слишком широко представлены в Конгрессе, но их сила в другом – они почти полностью доминируют в американских "качественных медиа". Байден, как кандидат в президенты от Демократической партии, который планирует свое переизбрание, вынужден с ними считаться.

"Качественные медиа" работают как пропагандисты

Злейшие враги открытого общества высоко ценят этот ресурс прогрессистов. Журналисты New Yourk Times, CNN, Associated Press по любезному приглашению убийц и садистов "ХАМАС" активно участвовали во вторжении в Израиль. Снимали резню, похищение, пытки, издевательство над телами погибших.

В общем, левые "качественные медиа" работают сегодня как пропагандистские листки и рупоры "ХАМАС" на израильском фронте мировой войны и на украинском фронте Владимира Путина.

Прогрессисты требуют прекращения огня в Израиле и Украине, то есть капитуляции Украины и Израиля, которые сегодня героически борются за нас всех, и позорного ухода США из мировой истории.

Интересно, будет ли Блинкен снова напоминать в Иерусалиме, что он еврей, приехав на этот раз к евреям с посланием "Нет". Вряд ли. Он понимает всю двусмысленность своей миссии. Он знает, что будут делать израильтяне, хотя официально они ему этого вежливо не скажут. Оставив конечную стадию зачистки Сектора Газы на потом, ЦАХАЛ нанесет сокрушительный удар по "Хезболле", несмотря на все оговорки американцев.

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Это рискованный сценарий. Но, во-первых, любой другой сценарий – медленная капитуляция Израиля. Во-вторых, в Иерусалиме считают, что уже через несколько дней американцы поддержат Израиль своими ударными соединениями. 70% американского народа и двухпартийное большинство Конгресса потребуют такого решения.

Два героических народа – украинцы и евреи – все-таки втянут обратно в мировую историю США, этого неповоротливого номинального лидера Свободного Мира.