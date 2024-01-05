Память о пленных или "обременение календаря"

Москва известна нам как столица армии военных преступников. Это ее традиция и способ ведения войн.

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По приказу Москвы менее века назад в Катыни произошла массовая казнь военнопленных поляков. Давайте проанализируем, что делают россияне с 90-х годов до сих пор: ведут оккупационные войны в Молдове, Грузии, Ичкерии, приобщаются к геноциду сирийцев, а российские частные военные компании в Африке совершают насилие в отношении местного населения.

Нужен ли Украине День памяти казненных военнопленных? Целесообразно ли, чтобы мы фокусировали внимание не только жителей Украины, но и заграницы, в случаях казни военнопленных, что для России является одной из основных составляющих своего способа ведения войны?

Руководство нашего государства пока считает, что нецелесообразно и этот день не требуется. Наша общественная организация "Сообщество Родин Оленевки" еще в сентябре собрала необходимое количество голосов, чтобы петицию о начале такого дня рассмотрели наши власти.

Но, к сожалению, эта петиция осталась на маргинесе, а ответа мы не получили. Также мы обратились за помощью ко многим депутатам Украины, чтобы они поддержали эту нашу инициативу. Один из депутатов попытался внести такой законопроект, на что получил отказ, потому что эта дата "перегрузит календарь".

Как отметила наша представительница Мария Алексеевич: "О комментариях, что только Россия влияет на обмены, я хочу сказать, что внутри страны есть очень много процессов, на которые влияют именно представители наших государственных органов. Например, День памяти защитников, убитых под время теракта в Еленовке".

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Досадно, что пока нет понимания важности темы казней наших людей в плену российских оккупантов. Но наше сообщество будет работать и дальше, чтобы день памяти был. Мы убеждены, что это шаг к тому, чтобы фокус внимания мира был на бесчеловечном отношении россиян к пленникам. Это шаг к защите наших людей, находящихся в плену врага.

Автор колонки Александра Мазур, редакторка общественной организации "Сообщество Семей Еленовки".