Пам'ять про полонених чи "обтяжування календаря"

Москва відома нам, як столиця армії воєнних злочинців. Це її традиція і її спосіб ведення війн.

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За наказом Москви менше ніж століття тому у Катині відбулася масова страта військовополонених поляків. Проаналізуймо, що роблять росіяни з 90-х років донині: ведуть окупаційні війни у Молдові, Грузії, Ічкерії, долучаються до геноциду сирійців, а російські приватні військові компанії в Африці вчиняють насилля щодо місцевого населення.

То чи потрібен Україні День пам'яті страчених військовополонених? Чи доцільно, щоб ми фокусували увагу не лише мешканців України, а й закордону, на випадках страти військовополонених, що для Росії є однією з основних складових свого способу ведення війни?

Керівництво нашої держави поки що вважає, що недоцільно й цей день не потрібен. Наша громадська організація "Спільнота Родин Оленівки" ще у вересні зібрала необхідну кількість голосів, щоб петицію про започаткування такого дня розглянула наша влада.

Але, на жаль, ця петиція залишилась десь на маргінесі, а відповіді ми не отримали. Також ми звернулись по допомогу до багатьох депутатів України, щоб вони підтримали цю нашу ініціативу. Один із депутатів спробував внести такий законопроєкт, на що отримав відмову, бо ця дата "переобтяжить календар".

Як зазначила наша представниця Марія Алєксєєвич: "Щодо коментарів, що тільки Росія впливає на обміни, я хочу сказати, що всередині країни є дуже багато процесів, на які впливають саме представники наших державних органів. Наприклад, День вшанування пам'яті захисників, вбитих під час теракту в Оленівці".

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Прикро, що поки що нема розуміння важливості теми страт наших людей у полоні російських окупантів. Але наша спільнота працюватиме і надалі, щоб день пам'яті був. Ми переконані, що це крок до того, щоб фокус уваги світу був на нелюдському ставленні росіян до полонених. Також це крок до захисту наших людей, що перебувають у полоні ворога.

Авторка колонки Олександра Мазур, редакторка громадської організації "Спільнота Родин Оленівки".