Відносна стабільність лінії фронту була досягнута дуже складними зусиллями.

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ЗСУ зірвали плани ворога на Запоріжжі

Запорізький напрямок привертав, можливо, найбільше нашої уваги у 2023 році. Ми всі дуже багато обговорювали перебіг результатів нашого контрнаступу на Півдні цього літа, але справедливості заради треба згадати і про те, що наші захисники тут зірвали щонайменше дві крупні спроби ворога наступати.

Перша була весною 2023 року, коли росіяни декларували намір захопити ледь чи не Запоріжжя. Однак все завершилось хіба що забігами їх піхоти без підтримки бронетехніки на мінні поля наших військ. Тоді ще наші профільні ресурси цитували трофейну методичку ворога, "як правильно наступати на Запоріжжя". Звісно, що свої настанови в стилі "за все хороше, проти всього поганого в наступі" окупанти так і не спромоглись реалізувати.

Другу зірвану спробу росіян наступати на Запорізькому напрямку ми могли спостерігати взагалі-то останні кілька тижнів. Виходить, що тут ворог має угрупування аж у 150 тисяч, але наступати ефективно виявився не спроможним. Це все завдяки успішним зусиллям наших військ.

Росіяни вже не ставлять дедлайни

Бахмутський напрямок. По суті, битва за Бахмут триває досі, і це теж можна назвати успіхом наших військ. Навіть якщо саме місто поки що повністю не деокуповане, нашим захисникам вдалося головне – зірвати плани ворога, затримати його рух вперед, і у такий спосіб зробити фантомними будь-які "дедлайни" з окупації Донбасу.

Ще з травня 2023 року на Бахмутському напрямку фіксується такий парадокс – ворог своє угрупування нарощує постійно, рухатись вперед намагається постійно, але в нього не виходить, завдяки зусиллям наших захисників.

Авдіївський напрямок. Особливо в цьому випадку варто нагадати, що і весною цього року росіяни робили спробу таких масштабних штурмів Авдіївки, як і зараз. Просто тоді це губилось медійно на тлі подій біля Бахмуту.

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Щодо Куп'янського та Лиманського напрямків пропоную звернути увагу на один аспект. Вважалась реалістичною загроза, що росіяни в результаті своїх наступальних зусиль зможуть щонайменше вийти на підступи до Куп'янська та Лиману відповідно. Те, що ця загроза так і залишилась із розряду гіпотетичних, демонструє, наскільки міцну й тактично грамотну оборону вели наші війська все літо, осінь та початок зими 2023 року.

Окупанти діяли грамотно, але ЗСУ виявилися вправнішими

Вугледарський напрямок. Варто нагадати, що Вугледар цьогоріч мінімум тричі ставав символом погрому російських бронетанкових колон. Не тільки зимою, але й під час спроб ворожих штурмів влітку та осінню цього року.

При цьому варто зауважити, що в усіх трьох прикладах росіяни намагались діяти тактично грамотно під час спроб наступів. Просто наші захисники Вугледару виявились гнучкішими й тактично грамотнішими в обороні. Використовуючи зокрема безпілотники та інструменти дистанційного мінування місцевості.

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На кінець – Херсонський напрямок. Варто зауважити, що навіть ще до теракту росіян з підривом Каховської ГЕС вважалось в принципі неможливим, що наші війська зможуть перейти до активних дій на Лівобережжі. Адже ворог встановив міцний вогневий контроль вод Дніпра, збудував систему укріплень та зосередив угрупування до 60 тисяч "багнетів".

Наші захисники зробили здавалось би неможливе самим фактом створення плацдармів на Лівобережжі, зокрема в районі Кринків.