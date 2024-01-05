Чому "Палича" не засудили на довічне

З одного боку, вирок суду утверджує ідею, що ті, хто катували, ґвалтували та вбивали людей в полоні, будуть покарані. З іншого, за все вчинене "Палич" мав отримати довічне, натомість буде сидіти 15 років, із яких ще вирахують час перебування у слідчому ізоляторі. Чому так сталося?

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Денис Куликовський був комендантом секретної тюрми "Ізоляція", яка розташована у приміщенні заводу на території військової бази в окупованому Донецьку. Полонені чоловіки та жінки обслуговують цю військову базу – ріжуть метал, варять грати, миють військову техніку. Цих людей регулярно б'ють, ґвалтують, катують електричним струмом, піддають удушенню та іншими формами знущання.

Усі ці роки ми збираємо свідчення полонених, і я пам'ятаю розповіді, як людей забивали ногами під нари та примушували лаяти, наче собак, і багато чого іншого.

Денис Куликовський мав бути обвинуваченим у вчиненні різних воєнних злочинів, серед яких – умисне вбивство, катування та нелюдське поводження, умисне заподіяння сильних страждань чи серйозних тілесних ушкоджень або шкоди здоров'ю, зґвалтування. Усе це, за свідченнями колишніх полонених, Куликовський робив як особисто, так руками своїх підлеглих, упродовж 2014 − 2018 років.

Тоді чому державне обвинувачення запросило тільки 15 років?

Я б виділила дві причини.

По-перше, у пред'явленому Куликовському обвинуваченні лише стаття 438 Кримінального Кодексу України свідчить, що він вчиняв воєнні злочини, які не мають терміну давності. Решта три статті загальнокримінальні, за однією із них, про торгівлю людьми, суд "Палича" взагалі виправдав.

До Кримінального Кодексу досі не внесли зміни, щоб закріпити чіткий перелік воєнних злочинів та відповідальність за злочини проти людяності. Існує тільки одна ця нещасна 438 стаття. Тому виникають проблеми із кваліфікацією.

По-друге, санкція частини 1 статті 438 про порушення законів та звичаїв війни передбачає до 12 років ув'язнення. Довічне позбавлення волі можливе за частиною 2 статті 438, але ще треба довести, що "Палич" вчиняв діяння, поєднані з умисним вбивством.

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Я не мала доступу до матеріалів справи, самі судові засідання над "Паличем" були закритими, тож мені складно оцінити якість проведеного розслідування. Я можу тільки припустити, що розслідування не змогло довести причетність "Палича" до вбивств, які відбувалися в "Ізоляції", і тому не кваліфікувало його дії за частиною 2 статті 438, яка передбачала довічне.

Чи слідство здійснило всі необхідні заходи для розслідування вбивств, які відбувалися в "Ізоляції", але об'єктивно не змогло знайти доказів вини "Палича", і загалом про ефективність проведеного розслідування можуть сказати адвокати, які у цій справі працювали.

Але виходить абсурдна ситуація, що найтяжчим злочином Куликовського стали не воєнні злочини – як-то незаконне утримання людей, регулярні катування та зґвалтування чоловіків та жінок, зафіксовані в "Ізоляції" вбивства, про які розказували ті, хто вижили. Ні, його найтяжчий злочин – створення терористичної групи. Адже 15 років, які запросив прокурор, передбачені санкцією частини 1 статті 258-3 ККУ про створення терористичної групи.

Чи можна із цим щось зробити?

Адвокати потерпілих подати апеляцію не можуть, бо суд задовольнив вимогу державного обвинувачення у повному обсязі. Скоріш за все, апеляцію подасть захист Куликовського, але для пом'якшення вироку.

Проте можливість змінити цю ситуацію таки існує. Адвокати кажуть, що треба шукати нових потерпілих, реєструвати кримінальні провадження та приділяти особливу увагу розслідуванню причетності "Палича" до вбивств полонених.

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Ну і нарешті внести зміни до Кримінального Кодексу – закріпити чіткий перелік воєнних злочинів, встановити відповідальність за злочини проти людяності та надати правові інструменти органам слідства для належного переслідування воєнних злочинців, щоб таких ситуацій більше не виникало.

10 років війни, як-не-як, вже пройшло, пора.