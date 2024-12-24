Сценарій правління Трампа і Маска

Бездумно повторювати слова, які вживають Ілон Маск, Дональд Трамп та інші шахраї, означає брати участь у трансформації, яку вони приносять. Опозиція вимагає ясності, а ясність вимагає понять. "Мамп-режим" – ось одне з них, яке я пропоную. Про це заявив Тімоті Снайдер, інформує 24 Канал.

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Термін "Мамп-режим", тобто режим Маска і Трампа, містить у собі імена цих двох людей, які нині мають найбільше значення.

Маск важливіший за Трампа. Він той, у кого є гроші, той, кому винен Трамп. Маск також значно більше відчуває власні інтереси й загалом має більшу енергію. Коли ідеї цих двох чоловіків перетинаються, як, наприклад, через Китай у нещодавній суперечці про закриття компанії, Маск домагається свого.

"Мамп-режим" також тримає на передньому плані основне питання про хворобу. Демократія тісно пов'язана зі здоров'ям. Історичний шлях до сучасного політичного миру і верховенства права вів через два етапи: вакцини та інститути громадської охорони здоров'я. Американці так і не прорвалися до загальної системи медичного страхування, а пов'язані з цим хвороби, смерть, страх і бідність є центральною проблемою для нашої демократії. Тепер мампери і мампетки погрожують відібрати вакцинацію, що може вбити мільйони людей. Одна з хвороб, яку вона поверне, – це, до речі, "свинка" (англійською "свинка" перекладається як "mumps" – 24 Канал). Деякі інші хвороби набагато гірші.

Термін "Мамп-режим" наразі кращий, ніж "MAGA". Це гасло завжди було пропагандою Трампа, а Трамп просто не має зараз такого значення, як колись. Тож "MAGA" не тільки вводить в оману, а і є застарілим терміном.

MAGA розшифровується як "Зробимо Америку знову великою":

"Зробимо" – але ніхто нічого не збирається робити;

"Америка" – люди, які її очолюють, здебільшого приїхали з інших місць, а Америка – не об'єкт турботи мамперів;

"Великої" – ні, скоріше маленької і роздробленої;

"Знову" – але цей рівень олігархії новий так само як і її фашистська мова. Ми перейшли від політики вічності, одержимості уявним минулим, до політики катастроф.

Термін "Мамп-режим", навпаки, допомагає нам протистояти реальному майбутньому. Ми прямуємо до ситуації, в якій роздробленість влади є навмисною, а слабкість суспільства – бажаною. Дехто говорить про те, що вони уявляють зміни, які хочуть бачити у світі, мампери ж – катастрофу, яка, як їхня ідеологія підказує їм, є неминучою.

І "Мамп-режим" подумки готує нас до цілком реальної можливості того, що така форма політики може бути й без Трампа.

У Маска й олігархів є заміна Трампа

Самого Маска, вочевидь, абсолютно не бентежать результати виборів. Для нього абсолютно не має значення, що люди проголосували за Трампа. Дійсно, той факт, що він зміг використати безглуздо малу частину свого багатства, щоб домогтися приходу Трампа до влади, може лише породити презирство як до цієї людини, так і до його електорату.

Нинішнє публічне приниження Маском Трампа цілком може бути частиною плану:

змусити людину виглядати слабкою;

потім змусити її виглядати божевільною;

потім послатися на 25-ту статтю Конституції і укласти її в ліжко.

Я не впевнений, що це станеться. Але це нормально за "Мамп-режиму", хоч було б абсолютно немислимо за "президентства" або "адміністрації".

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Трамп – фейковий багач, а Маск – найбагатша людина на Землі (крім, можливо, Владіміра Путіна). Трамп божевільний, як комік-імпровізатор, а Маск божевільний, як хлопець із супутниками. Маск розуміє, – навіть якщо цього не розуміє Трамп, – що політика, яку ми побачимо в перші пів року "Мамп-режиму", буде суперечливою і хаотичною.

Що буде з народними настроями, коли завдяки тарифам підвищаться ціни, як це обов'язково має бути? Коли Канада і Мексика запровадять контрзаходи, які штовхатимуть ціни ще вище? І коли державні витрати на депортацію також призведуть до інфляції?

Це лише один приклад. Чи буде американцям насправді подобатися міністерство оборони і ФБР, спеціалізовані на внутрішніх конфліктах? Якщо все це піде не так, то винен у всьому буде Трамп. Варто бодай розглянути можливість того, що Маск усе це передбачає.

Зараз ліві коментатори сміються з того, що Джей Ді Венс зник з поля зору громадськості, витіснений Маском. Роздуми про "Мамп-режим" допоможуть нам сприйняти відсутність Венса в іншому світлі. Не може бути MAGA без Трампа, але "Мамп" без Трампа може бути.

Для Маска і споріднених йому олігархів Венс – більш природний союзник, ніж Трамп. Він розмовляє їхньою мовою і, схоже, вірить у лібертаріансько-фашистський сплав, згідно з яким уряд сам по собі приречений, і тому правити має сильна людина. Саме Венса обрали олігархи на посаду віцепрезидента.

У двох вищевказаних сценаріях Маск доводить Трампа до очевидного всім божевілля. Вина за 6 місяців хаосу лягає на Трампа, а Венс стає його наступником. Тому для Венса поки що є сенс залишатися десь на задньому плані. Тихий Венс не видається божевільним і не заплямований піврічним хаосом Трампа. Він буде доступний, коли Маск рухатиметься далі без Трампа.

Маск одного разу написав у твіттері: "Ми зробимо переворот і скинемо кого захочемо". Кого захочемо.

США – хвора людина цього світу

Нам також потрібен такий термін, як "Мамп-режим", щоб класифікувати республіканців. Він пропонує словник, який допомагає нам сортувати людей залежно від їхньої відданості Маску. Люди, які беруть активну участь у "Мамп-режимі", – це мампери. Люди, які з ним погоджуються – мампетки.

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Але не всі республіканці є мамперами, лише обрані. Насправді ні в Маска, ні в Трампа, ні у Венса немає традиційного республіканського бекграунду. Мампери – це обрана група, як політбюро: кілька людей, яких можна ввести у вузьке коло і виштовхнути з нього. Ті ж, хто перебуває за межами невеликого кола мамперів, які підтримують режим Маска, – це мампетки, набагато ширша група.

Безліч республіканців йдуть за Маском. Але це точно не ті ж самі люди, які пішли б за Трампом. Як ми бачили з нещодавніх голосувань щодо призупинення уряду, є республіканські виборні посадові особи, які не є мампетками. Не всі республіканці насправді хочуть, щоб Конгрес "вийшов у тираж" внаслідок одноосібного рішення і правління, а Сполучені Штати перестали існувати як республіка.

З такими термінами, як "Мамп-режим", "мампери" і "мампетки", ми можемо розібрати нинішню реальність і підготуватися до майбутнього набагато краще, ніж з такими словами, як "президентська адміністрація", "республіканці" або "MAGA".

Крім внутрішньої політики, це може допомогти нам у напрямку розуміння Сполучених Штатів як "хворої людини цього світу" у зовнішній політиці, якою ми, найімовірніше, і станемо.

Маск має рацію, що надає щось нове. Чого він не надає, то це тиранії, настільки величезної, що ми не можемо думати самостійно і називати речі своїми іменами. Справді, стримування тиранії починається саме з цього.