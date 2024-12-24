Фіцо чекає, що Путін натисне на Україну

Приїхав заради власних корупційних газових схем. Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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Приїхав, щоб просити посилити терор проти України, щоб та погодилася постачати йому російський газ, обміняний на лобіювання російських інтересів у Європі. Звісно, поїздка до офіційного ворога Європейського Союзу і НАТО викличе бурхливу реакцію в обох організаціях. Чи ні? Як там із "словацькою корупцією"? Все норм?

Раджу зберегти цей фрагмент і показувати його західним лицемірам, які так люблять розказувати про "стандарти".

Якщо Фіцо і Путін говорили про поновлення постачання газу, то альтернативних українському шляхів немає. Отже, Фіцо чекає, що Путін якось натисне на Україну, і та погодиться.

А як той може тиснути? Ну, явно ж не резолюціями Ради безпеки ООН і не рішеннями міжнародних судів. Тобто інших варіантів, окрім як того, що Фіцо просив російського президента активізувати терористичні акти проти цивільних українців, просто немає і бути не може. Звісно, самі росіяни це зафіксують і додадуть до течки "Фіцо". Серед іншого компромату.

Навіщо цей дурник пішов на таке – загадка. Однак факт – раніше те, що Фіцо робив для росіян за гроші, тепер буде робити безкоштовно. Як співучасник воєнних злочинів, докази чого надійно заховані до потрібного моменту.