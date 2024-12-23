Чому Трамп вважає, що якщо він зустрінеться й поговорить з Путіним, то зможе швидко завершити війну, сказав 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він пояснив, чому Трамп не здасть інтереси України.

До теми Трамп дуже ризикує: що стане великою проблемою у переговорах про війну в Україні

Які реальні шанси Трампа завершити війну

Зараз складно оцінити, чого хоче 47 президент США. Адже відбулася еволюція Трампа щодо його потенціалу та ресурсу на виконання зобов'язання про завершення війни.

Залишилася в минулому популістична заява про те, що Трамп завершить війну за 24 години. Я ризикну припустити, що Трамп загалом морально готовий до того, що його миротворчу місію взагалі неможливо виконати. Однак по інерції він продовжує говорити про те, що зустрінеться з Путіним,

– мовив Яковенко.

До того ж новообраний президент США зобов'язаний зробити спробу домовитися з Путіним, адже інакше навіть найвідданіші трампісти його не зрозуміють. Втім, наразі Трампу нічого запропонувати Росії.

"Фактично новообраний президент США не має навіть якогось ресурсного тиску", – зауважив російський опозиційний журналіст.

Зверніть увагу! Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус переконаний, що завдяки економічним засобам новообраний президент Сполучених Штатів Америки зможе завершити війну та повернути окуповані українські території. Зокрема завдяки зниженню ціни за бариль нафти.

Однак залишається відкрите питання – що буде після того, як Трамп переконається, що йому не вдасться схилити Путіна до миру. На думку Яковенка, американський політик або просто умиє руки, або ухвалить рішення про те, щоб надати більше допомоги Україні.

Я думаю, що відповідь на це питання ми побачимо приблизно через місяць. Проте навряд чи Трамп здасть інтереси України, адже для нього це буде відверта поразка,

– додав російський опозиційний журналіст.

До слова, у The Washington Post пишуть, що Трамп і Путін "зійдуться" у 2025 році через питання мирної угоди щодо України, яку кожен з них бачить по-своєму.