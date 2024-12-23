Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про зустріч Трампа і Путіна

Так, речник Кремля Дмітрій Пєсков переконує, що жодних реальних імпульсів для організації зустрічі Путіна та Трампа поки не було.

Зауважимо, що раніше у відповідь на питання, чи буде Путін вітати Трампа з інавгурацією Пєсков сказав, що США – недружня країна, чиї ракети б'ють по Росії. За його словами, подальше залежатиме від заяв та планів нової адміністрації