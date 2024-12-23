Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о встрече Трампа и Путина

Так, представитель Кремля Дмитрий Песков убеждает, что никаких реальных импульсов для организации встречи Путина и Трампа пока не было.

Заметим, что ранее в ответ на вопрос, будет ли Путин поздравлять Трампа с инаугурацией Песков сказал, что США – недружественная страна, чьи ракеты бьют по России. По его словам, дальнейшее будет зависеть от заявлений и планов новой администрации