Такою думкою з 24 Каналом поділився заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, додавши, що навіть якщо переговори відбудуться, у них не братиме участь безпосередньо Україна та Росія. Скоріш за все, Дональд Трамп окремо говоритиме з Путіним і з Зеленським.

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За яких умов Путін може погодитися на мир

Війна не припиниться, поки існує Росія або Україна, немає шансів уникнути такої розв'язки. Зараз українці мають шанс назавжди зруйнувати російську імперію. Якщо Трамп візьме на себе відповідальність і зможе переконати Путіна припинити вогонь, тоді, можливо, це справді станеться.

Про більші перспективи я взагалі не бачу сенсу думати чи аналізувати. Які можуть бути мирні переговори між Росією і Україною? Я цього навіть теоретично не можу уявити,

– сказав Михайло Самусь.

Дональд Трамп заявив, що зупинить війну за 24 години. Наразі Владімір Путін немає жодних мотивів, щоб на це погодитися. Винятком може стати лише виконання його цинічних вимог. Наприклад, відмова України від Криму чи Донбасу, заборона вступати в НАТО, зобов'язання безкоштовно транспортувати російський газ.

Тому Трамп постає перед складним вибором. Навіть якщо він приїде до Києва з усім цим пакетом російських бажань – зрозуміло, що ніхто в Україні на них не погодиться.

Трамп дуже ризикує своєю обіцянкою. Це все виллється в те, що він буде дуже нервувати, озвучувати емоційні заяви, але не думаю, що це призведе до мирних переговорів між Росією і Україною,

– підкреслив Михайло Самусь.

Як Трамп може допомогти Україні

Нашу державу не цікавлять переговори, а насамперед повернення всіх своїх територій. Українці розуміють, що війна не може закінчитися миром з Росією, тому всі повідомлення західної преси про домовленості є дуже дивними.

Зараз немає жодних підстав стверджувати, що Трамп поїде і переконає Путіна. Хіба якщо зробить заяву, що якщо Путін не припинить вогонь, то він передасть Україні мільярди доларів, далекобійні ракети та всю необхідну зброю,

– додав Михайло Самусь.

Через місяць на тлі цього почнуть різко падати ціни на нафту. Тут вже проблеми Путіна, як він буде на це реагувати. Тому Трамп має зайняти сильну позицію, якщо хоче домовлятися про мир.