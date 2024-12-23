Таким мнением с 24 Каналом поделился заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, добавив, что даже если переговоры состоятся, в них не будет участвовать непосредственно Украина и Россия. Скорее всего, Дональд Трамп отдельно будет говорить с Путиным и с Зеленским.

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При каких условиях Путин может согласиться на мир

Война не прекратится, пока существует Россия или Украина, нет шансов избежать такой развязки. Сейчас украинцы имеют шанс навсегда разрушить российскую империю. Если Трамп возьмет на себя ответственность и сможет убедить Путина прекратить огонь, тогда, возможно, это действительно произойдет.

О больших перспективах я вообще не вижу смысла думать или анализировать. Какие могут быть мирные переговоры между Россией и Украиной? Я этого даже теоретически не могу представить,

– сказал Михаил Самусь.

Дональд Трамп заявил, что остановит войну за 24 часа. Сейчас Владимир Путин нет никаких мотивов, чтобы на это согласиться. Исключением может стать только выполнение его циничных требований. Например, отказ Украины от Крыма или Донбасса, запрет вступать в НАТО, обязательства бесплатно транспортировать российский газ.

Поэтому Трамп стоит перед сложным выбором. Даже если он приедет в Киев со всем этим пакетом российских желаний – понятно, что никто в Украине на них не согласится.

Трамп очень рискует своим обещанием. Это все выльется в то, что он будет очень нервничать, озвучивать эмоциональные заявления, но не думаю, что это приведет к мирным переговорам между Россией и Украиной,

– подчеркнул Михаил Самусь.

Как Трамп может помочь Украине

Наше государство не интересуют переговоры, а прежде всего возвращение всех своих территорий. Украинцы понимают, что война не может закончиться миром с Россией, поэтому все сообщения западной прессы о договоренностях являются очень странными.

Сейчас нет никаких оснований утверждать, что Трамп поедет и убедит Путина. Разве если сделает заявление, что если Путин не прекратит огонь, то он передаст Украине миллиарды долларов, дальнобойные ракеты и все необходимое оружие,

– добавил Михаил Самусь.

Через месяц на фоне этого начнут резко падать цены на нефть. Здесь уже проблемы Путина, как он будет на это реагировать. Поэтому Трамп должен занять сильную позицию, если хочет договариваться о мире.