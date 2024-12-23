Почему Трамп считает, что если он встретится и поговорит с Путиным, то сможет быстро завершить войну, сказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он объяснил, почему Трамп не сдаст интересы Украины.

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Какие реальные шансы Трампа завершить войну

Сейчас сложно оценить, чего хочет 47 президент США. Ведь произошла эволюция Трампа относительно его потенциала и ресурса на выполнение обязательства о завершении войны.

Осталось в прошлом популистское заявление о том, что Трамп завершит войну за 24 часа. Я рискну предположить, что Трамп в целом морально готов к тому, что его миротворческую миссию вообще невозможно выполнить. Однако по инерции он продолжает говорить о том, что встретится с Путиным,

– сказал Яковенко.

К тому же новоизбранный президент США обязан сделать попытку договориться с Путиным, ведь иначе даже самые преданные трамписты его не поймут. Впрочем, пока Трампу нечего предложить России.

"Фактически новоизбранный президент США не имеет даже какого-то ресурсного давления", – отметил российский оппозиционный журналист.

Обратите внимание! Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус убежден, что благодаря экономическим средствам новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки сможет завершить войну и вернуть оккупированные украинские территории. В частности благодаря снижению цены за баррель нефти.

Однако остается открытым вопрос – что будет после того, как Трамп убедится, что ему не удастся склонить Путина к миру. По мнению Яковенко, американский политик или просто умоет руки, или примет решение о том, чтобы предоставить больше помощи Украине.

Я думаю, что ответ на этот вопрос мы увидим примерно через месяц. Однако вряд ли Трамп сдаст интересы Украины, ведь для него это будет откровенное поражение,

– добавил российский оппозиционный журналист.

К слову, в The Washington Post пишут, что Трамп и Путин "сойдутся" в 2025 году из-за вопроса мирного соглашения по Украине, которую каждый из них видит по-своему.