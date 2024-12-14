Об этом 24 Каналу сказал общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. Он убежден, что новоизбранный президент Дональд Трамп сможет вернуть Украине территории.

Читайте также Режим Путина может быть ближе к падению, чем ожидается, – The Telegraph

Как Трамп может заставить Путина вернуть Украине оккупированные территории

По мнению президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана, благодаря экономическим средствам новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки сможет вернуть оккупированные украинские территории.

Прежде всего благодаря снижению цены за баррель нефти. Сейчас стоимость составляет 72 доллара, а Трамп сделает, что цена упадет до 30 долларов. Тогда Путину будет конец, это будет катастрофой для него,

– сказал Пинкус.

Кроме того, сейчас у Путина проблема с угольной промышленностью, что также существенно снижает поступление денег в Россию.

Впрочем, доктор экономических наук Игорь Липсиц отметил, что не только Дональд Трамп может обвалить цены на нефть. Ведь еще есть ряд стран в Латинской Америке и на Среднем Востоке, которые заинтересованы в этом.