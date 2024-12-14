Также ЕС планирует ввести новые ограничения в отношении "теневого флота" России. Вероятно, они будут касаться лишения доступа к портам. Подробнее 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц.

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Кто и как может обвалить нефтяную отрасль России

Евросоюз планирует утвердить 15-й пакет санкций против России из-за войны в Украине. Ограничения, в частности, будут касаться "теневого флота". Как предположил Липсиц, ЕС попытается запретить российским судам заходить в европейские страны.

К примеру, в Великобритании рассматривают вариант, чтобы не пропускать вражеские танкеры, которые перевозят нефть, через пролив Ла-Манш, а заставить их обходить через Атлантику.

Думаю, что американцы попытаются запретить многим странам просто впускать эти корабли. Они станут изгоями. Будет сложно, к примеру, добираться из Балтики в Индию обходными путями. Если не пускают в порты, это очень трудно и вообще почти невозможно плавать,

– объяснил Липсиц.

Только тотальные санкции могут повлиять на Россию, но Европа и США пока не смогли этого достичь. Страна-агрессор блокирует все их усилия через ООН. Пока россиян не выгнали из организации и Совбеза, не удастся создать хорошую систему действенных санкций.

Также обвалить нефтяную отрасль России можно из-за увеличения количества предложений на международном рынке. В частности, избранный американский президент Дональд Трамп обещал увеличить добычу нефти в США.

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Кроме того, Канада, Бразилия, Гаяна и Саудовская Аравия планируют нарастить поставки. Также Штаты могут позволить Венесуэле экспортировать нефть.