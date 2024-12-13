Россия получила деньги на ведение войны

10-летняя сделка составляет 0,5% мировых поставок и стоит примерно 13 миллиардов долларов в год по имеющимся ценам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Она еще больше укрепит энергетические отношения между Индией и Россией, которая находится под жесткими западными санкциями из-за вторжения в Украину.

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Российская нефть составляет более трети энергетического импорта Индии. Эта страна стала крупнейшим импортером российской нефти после того, как Европейский Союз, который ранее был крупнейшим покупателем, ввел санкции на импорт российской нефти в ответ на вторжение в Украину в 2022 году.

В то же время, в западном издании сообщают, что санкции сделали российскую нефть дешевле конкурирующих сортов минимум на 3 – 4 доллара за баррель. Соглашение между Reliance и Роснефтью станет еще одним вызовом для конкурентов, включая Саудовскую Аравию.

Конкуренция между производителями нефти за долю индийского рынка является острой, поскольку это один из самых быстрорастущих энергетических рынков, который становится все более важным фактором мирового спроса по мере того, как замедляется рост в Китае, что является крупнейшим импортером,

– говорится в издании.

Согласно договору, Роснефть будет поставлять 20 – 21 танкер размером Aframax (от 80 до 100 тысяч метрических тонн) различных сортов российской нефти и три груза мазута весом около 100 тысяч тонн ежемесячно. Источники Reuters сообщили, что Reliance и Роснефть ежегодно будут пересматривать цены и объемы в рамках соглашения с учетом динамики нефтяных рынков.

В 2024 году Reliance заключила соглашение с Роснефтью о закупке 3 миллионов баррелей нефти в месяц. Роснефть также регулярно продавала нефть Reliance через посредников.

Важно! В публикации говорится, что с января по октябрь Reliance импортировала в среднем 405 тысяч баррелей российской нефти в сутки.

Поставки в рамках сделки начнутся в январе и продлятся в течение 10 лет с возможностью продления соглашения еще на 10 лет.