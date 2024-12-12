Росія отримала гроші на ведення війни

10-річна угода становить 0,5% світового постачання і коштує приблизно 13 мільярдів доларів на рік за наявними цінами, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Вона ще більше зміцнить енергетичні відносини між Індією та Росією, яка перебуває під жорсткими західними санкціями через вторгнення в Україну.

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Російська нафта становить понад третину енергетичного імпорту Індії. Ця країна стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз, який раніше був найбільшим покупцем, запровадив санкції на імпорт російської нафти у відповідь на вторгнення в Україну у 2022 році.

Водночас, у західному виданні повідомляють, що санкції зробили російську нафту дешевшою за конкуруючі сорти щонайменше на 3 – 4 долари за барель. Угода між Reliance і Роснєфтью стане ще одним викликом для конкурентів, включаючи Саудівську Аравію.

Конкуренція між виробниками нафти за частку індійського ринку є гострою, оскільки це один з найбільш швидкозростаючих енергетичних ринків, який стає дедалі важливішим фактором світового попиту в міру того, як сповільнюється зростання в Китаї, що є найбільшим імпортером,

– йдеться у виданні.

Згідно з угодою, Роснефть буде постачати 20 – 21 танкер розміром Aframax (від 80 до 100 тисяч метричних тонн) різних сортів російської нафти і три вантажі мазуту вагою близько 100 тисяч тонн щомісяця. Джерела Reuters повідомили, що Reliance і Роснефть щороку переглядатимуть ціни та обсяги в рамках угоди з урахуванням динаміки нафтових ринків.

У 2024 році Reliance уклала угоду з Роснефтью про закупівлю 3 мільйонів барелів нафти на місяць. Роснефть також регулярно продавала нафту Reliance через посередників.

Важливо! У публікації йдеться, що з січня по жовтень Reliance імпортувала в середньому 405 тисяч барелів російської нафти на добу.

Постачання в рамках угоди почнеться в січні і триватимуть протягом 10 років з можливістю продовження угоди ще на 10 років.