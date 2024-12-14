Також ЄС планує ввести нові обмеження щодо "тіньового флоту" Росії. Імовірно, вони стосуватимуться позбавлення доступу до портів. Детальніше 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

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Хто та як може обвалити нафтову галузь Росії

Євросоюз планує затвердити 15-й пакет санкцій проти Росії через війну в Україні. Обмеження, зокрема, стосуватимуться "тіньового флоту". Як припустив Ліпсіц, ЄС спробує заборонити російським суднам заходити в європейські країни.

До прикладу, у Великій Британії розглядають варіант, аби не пропускати ворожі танкери, які перевозять нафту, через протоку Ла-Манш, а змусити їх обходити через Атлантику.

Гадаю, що американці спробують заборонити багатьом країнам просто впускати ці кораблі. Вони стануть вигнанцями. Буде складно, приміром, діставатися з Балтики в Індію обхідними шляхами. Якщо не пускають в порти, це дуже важко й взагалі майже неможливо плавати,

– пояснив Ліпсіц.

Тільки тотальні санкції можуть вплинути на Росію, але Європа та США наразі не змогли цього досягти. Країна-агресорка блокує всі їхні зусилля через ООН. Поки росіян не вигнали з організації та Радбезу, не вдасться створити хорошу систему дієвих санкцій.

Також обвалити нафтову галузь Росії можна через збільшення кількості пропозицій на міжнародному ринку. Зокрема, обраний американський президент Дональд Трамп обіцяв збільшити видобуток нафти у США.

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Крім того, Канада, Бразилія, Гаяна та Саудівська Аравія планують наростити постачання. Також Штати можуть дозволити Венесуелі експортувати нафту.