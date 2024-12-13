До засідання доєднається міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в онлайн-режимі. Про це повідомив високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Що увійде у черговий пакет санкцій ЄС проти Росії

За словами дипломата ЄС, ситуація на полі бою в Україні складна.

Україна потребує нашої допомоги, особливо у ППО, закупівлі безпілотників, боєприпасів. Україна є нашим першим політичним пріоритетом,

– сказав співрозмовник.

Очікується, що під час засідання міністри закордонних справ ухвалять 15-ий пакет санкцій проти Росії та оновлять списки у новому санкційному режимі проти гібридних дій країни-агресорки.

Під час зустрічі міністри обговорять ситуацію в Білорусі та нові санкції на тлі так званих президентських виборів у січні 2025 року.

"26 січня відбудуться вибори. Ви можете це назавитати це виборами, але скажімо простіше. Лукашенко "переобирає себе" на сьомий мандат. Він перебуває при владі з 1994 року", – додав співрозмовник.

До 15-го санкційного пакету також увійде тіньовий флот Росії. Над новими обмеженнями ЄС працював у тісній кооперації з Великою Британією та США. Крім того, від початку повномасштабної війни Євросоз працював над цими санкціями разом із Японією, Південною Кореєю та іншими країнами.

Важливо, що ми накладаємо санкції на цей тіньовий флот, адже ці судна не лише допомагають обходити санкції, але й служать Путіну. Вони допомагають йому продовжувати війну, даючи на це гроші,

— сказав співрозмовник.

Крім того, за словами дипломата, ці судна становлять небезпеку для навігації, свободи мореплавства та довкілля. "Тобто, органи, що відповідають за морські перевезення, не знають, де ці судна перебувають", – зазначив дипломат.

Також у новому пакеті будуть запровадженні обмеження проти країн, які допомагають Росії в обході вже чинних санкцій. Таке рішення ухвалено на тлі участі північнокорейських солдатів у війні в Україні.

"Ми з самого початку говорили, що це очевидна ескалація з боку Владіміра Путіна. І водночас, це відображає певну слабкість, через яку він змушений вдаватися до залучення іноземних солдатів", — підкреслив співрозмовник.