13 грудня відбулася перша зустріч Технологічної ставки. За словами глави держави, це було фактично установче засідання, передає 24 Канал.

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Інновації в обороні країни

Зеленський уточнив, що ця ставка – спеціальний формат впровадження інновацій для оборони.

У ній взяли участь науковці, виробники зброї, розробники технологічних рішень Сил оборони, командувачі, представники армії, розвідки й Сил безпеки.

Сьогодні зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба. Це протидія "Шахедам" та ракетам,

– розкрив деталі президент.

Зеленський наголосив, що на наступній Технологічній ставці будуть представлені конкретні рішення із додаткового посилення захисту неба.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Ворог використав майже сотню ракет і дві сотні дронів. Противник завдав руйнівного удару по українській енергоінфраструктурі.