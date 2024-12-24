Сценарий правления Трампа и Маска

Бездумно повторять слова, которые употребляют Илон Маск, Дональд Трамп и другие мошенники, означает участвовать в трансформации, которую они приносят. Оппозиция требует ясности, а ясность требует понятий. "Мамп-режим" – вот одно из них, которое я предлагаю. Об этом заявил Тимоти Снайдер, информирует 24 Канал.

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Термин "Мамп-режим", то есть режим Маска и Трампа, включает в себя имена этих двух людей, которые сейчас имеют наибольшее значение.

Маск важнее Трампа. Он тот, у кого есть деньги, тот, кому должен Трамп. Маск также значительно больше чувствует собственные интересы и в целом имеет большую энергию. Когда идеи этих двух мужчин пересекаются, как, например, из-за Китая в недавнем споре о закрытии компании, Маск добивается своего.

"Мамп-режим" также держит на переднем плане основной вопрос о болезни. Демократия тесно связана со здоровьем. Исторический путь к современному политическому миру и верховенству права вел через два этапа: вакцины и институты общественного здравоохранения. Американцы так и не прорвались к всеобщей системе медицинского страхования, а связанные с этим болезни, смерть, страх и бедность являются центральной проблемой для нашей демократии. Теперь мамперы и мампетки угрожают отобрать вакцинацию, что может убить миллионы людей. Одна из болезней, которую она вернет, – это, кстати, "свинка" (на английском "свинка" переводится как "mumps" – 24 Канал). Некоторые другие болезни гораздо хуже.

Термин "Мамп-режим" пока лучше, чем "MAGA". Этот лозунг всегда был пропагандой Трампа, а Трамп просто не имеет сейчас такого значения, как прежде. Поэтому "MAGA" не только вводит в заблуждение, а и является устаревшим термином.

MAGA расшифровывается как "Сделаем Америку снова великой":

"Сделаем" – но никто ничего не собирается делать;

"Америка" – люди, которые ее возглавляют, по большей части приехали из других мест, а Америка – не объект заботы мамперов;

"Большой" – нет, скорее маленькой и раздробленной;

"Снова" – но этот уровень олигархии новый так же как и ее фашистский язык. Мы перешли от политики вечности, одержимости мнимым прошлым, к политике катастроф.

Термин "Мамп-режим", наоборот, помогает нам противостоять реальному будущему. Мы направляемся к ситуации, в которой раздробленность власти является преднамеренной, а слабость общества – желаемой. Некоторые говорят о том, что они представляют изменения, которые хотят видеть в мире, мамперы же – катастрофу, которая, как их идеология подсказывает им, является неизбежной.

И "Мамп-режим" мысленно готовит нас к вполне реальной возможности того, что такая форма политики может быть и без Трампа.

У Маска и олигархов есть замена Трампу

Самого Маска, очевидно, совершенно не смущают результаты выборов. Для него абсолютно не имеет значения, что люди проголосовали за Трампа. Действительно, тот факт, что он смог использовать бессмысленно малую часть своего богатства, чтобы добиться прихода Трампа к власти, может лишь породить презрение как к этому человеку, так и к его электорату.

Нынешнее публичное унижение Маском Трампа вполне может быть частью плана:

заставить человека выглядеть слабым;

затем заставить его выглядеть сумасшедшим;

затем сослаться на 25-ю статью Конституции и уложить его в постель.

Я не уверен, что это произойдет. Но это нормально при "Мамп-режиме", хоть было бы совершенно немыслимо при "президентстве" или "администрации".

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Трамп – фейковый богач, а Маск – самый богатый человек на Земле (кроме, возможно, Владимира Путина). Трамп сумасшедший, как комик-импровизатор, а Маск сумасшедший, как парень со спутниками. Маск понимает, – даже если этого не понимает Трамп, – что политика, которую мы увидим в первые пол года "Мамп-режима", будет противоречивой и хаотичной.

Что будет с народными настроениями, когда благодаря тарифам повысятся цены, как это обязательно должно быть? Когда Канада и Мексика введут контрмеры, которые будут толкать цены еще выше? И когда государственные расходы на депортацию также приведут к инфляции?

Это лишь один пример. Будет ли американцам на самом деле нравиться министерство обороны и ФБР, специализирующиеся на внутренних конфликтах? Если все это пойдет не так, то виноват во всем будет Трамп. Стоит хотя бы рассмотреть возможность того, что Маск все это предусматривает.

Сейчас левые комментаторы смеются над тем, что Джей Ди Вэнс исчез из поля зрения общественности, вытесненный Маском. Размышления о "Мамп-режиме" помогут нам воспринять отсутствие Вэнса в другом свете. Не может быть MAGA без Трампа, но "Мамп" без Трампа может быть.

Для Маска и родственных ему олигархов Вэнс – более естественный союзник, чем Трамп. Он разговаривает на их языке и, похоже, верит в либертарианско-фашистский сплав, согласно которому правительство само по себе обречено, и поэтому править должен сильный человек. Именно Венса выбрали олигархи на должность вице-президента.

В двух вышеуказанных сценариях Маск доводит Трампа до очевидного всем безумия. Вина за 6 месяцев хаоса ложится на Трампа, а Вэнс становится его преемником. Поэтому для Вэнса пока что есть смысл оставаться где-то на заднем плане. Тихий Вэнс не выглядит сумасшедшим и не запятнан полугодовым хаосом Трампа. Он будет доступен, когда Маск будет двигаться дальше без Трампа.

Маск однажды написал в твиттере: "Мы сделаем переворот и свергнем кого захотим". Кого захотим.

США – больной человек этого мира

Нам также нужен такой термин, как "Мамп-режим", чтобы классифицировать республиканцев. Он предлагает словарь, который помогает нам сортировать людей в зависимости от их преданности Маску. Люди, которые активно участвуют в "Мамп-режиме", – это мамперы. Люди, которые с ним соглашаются – мампетки.

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Но не все республиканцы являются мамперами, только избранные. На самом деле ни у Маска, ни у Трампа, ни у Вэнса нет традиционного республиканского бэкграунда. Мамперы – это избранная группа, как политбюро: несколько человек, которых можно ввести в узкий круг и вытолкнуть из него. Те же, кто находится за пределами небольшого круга мамперов, которые поддерживают режим Маска, – это мампетки, гораздо более широкая группа.

Множество республиканцев идут за Маском. Но это точно не те же самые люди, которые пошли бы за Трампом. Как мы видели из недавних голосований по приостановке правительства, есть республиканские выборные должностные лица, которые не являются мампетками. Не все республиканцы на самом деле хотят, чтобы Конгресс "вышел в тираж" в результате единоличного решения и правления, а Соединенные Штаты перестали существовать как республика.

С такими терминами, как "мамп-режим", "мамперы" и "мампетки", мы можем разобрать нынешнюю реальность и подготовиться к будущему гораздо лучше, чем с такими словами, как "президентская администрация", "республиканцы" или "MAGA".

Помимо внутренней политики, это может помочь нам в направлении понимания Соединенных Штатов как "больного человека этого мира" во внешней политике, которой мы, вероятнее всего, и станем.

Маск прав, что предоставляет что-то новое. Чего он не предоставляет, то это тирании, настолько огромной, что мы не можем думать самостоятельно и называть вещи своими именами. Действительно, сдерживание тирании начинается именно с этого.