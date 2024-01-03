3 січня Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок Денису Куликовському – коменданту донецької в’язниці "Ізоляція".
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Що таке "Ізоляція"Це тюрма, яку російські бойовики створили в Донецьку після окупації міста у 2014 році. Там незаконно утримують та катують українських цивільних та військових полонених.
Коменданта в'язниці визнали винним
Суддя Євген Мартинов, який розглядав цю справу, визнав коменданта катівні Дениса Куликовського винним у:
- жорстокому поводженні з військовополоненими,
- участі у терористичній організації,
- участі у незаконному збройному формуванні.
Також Куликовського підозрювали у торгівлі людьми, однак суддя виправдав його за недоведеністю обвинувачення.
Яке покарання призначив суд
Суд призначив злочинцю покарання у вигляді 15 років, задовільнивши прохання прокуратури. Крім цього, суддя задовольнив два цивільних позови. Тож Куликовський має виплатити 400 тисяч та 95 тисяч двом потерпілим.