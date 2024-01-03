3 января Шевченковский райсуд Киева объявил приговор Денису Куликовскому – коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция".

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Что такое "Изоляция" Это тюрьма, созданная российскими боевиками в Донецке после оккупации города в 2014 году. Там незаконно удерживают и пытают украинских гражданских и военных пленников.

Коменданта тюрьмы признали виновным

Судья Евгений Мартынов, рассматривавший это дело, признал коменданта пыточной Дениса Куликовского виновным в:

жестоком обращении с военнопленными,

участии в террористической организации,

участии в незаконном вооруженном формировании.

Также Куликовского подозревали в торговле людьми, однако судья оправдал его по недоказанности обвинения.

Какое наказание назначил суд

Суд назначил преступнику наказание в размере 15 лет, удовлетворив просьбу прокуратуры. Кроме этого, судья удовлетворил два гражданских иска. Поэтому Куликовский должен выплатить 400 тысяч и 95 тысяч двум потерпевшим.

Дело слушали в закрытом режиме. Против Куликовского дали показания 22 потерпевших, бывшие пленные "Изоляции".

Сам подсудимый свою вину так и не признал.

Что известно о палаче Дениса Куликовского