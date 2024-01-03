3 января Шевченковский райсуд Киева объявил приговор Денису Куликовскому – коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция".
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Что такое "Изоляция"Это тюрьма, созданная российскими боевиками в Донецке после оккупации города в 2014 году. Там незаконно удерживают и пытают украинских гражданских и военных пленников.
Коменданта тюрьмы признали виновным
Судья Евгений Мартынов, рассматривавший это дело, признал коменданта пыточной Дениса Куликовского виновным в:
- жестоком обращении с военнопленными,
- участии в террористической организации,
- участии в незаконном вооруженном формировании.
Также Куликовского подозревали в торговле людьми, однако судья оправдал его по недоказанности обвинения.
Какое наказание назначил суд
Суд назначил преступнику наказание в размере 15 лет, удовлетворив просьбу прокуратуры. Кроме этого, судья удовлетворил два гражданских иска. Поэтому Куликовский должен выплатить 400 тысяч и 95 тысяч двум потерпевшим.
Дело слушали в закрытом режиме. Против Куликовского дали показания 22 потерпевших, бывшие пленные "Изоляции".
Сам подсудимый свою вину так и не признал.
Что известно о палаче Дениса Куликовского
- Напомним, что 9 ноября 2021 года СБУ задержала Куликовского в столице – эту операцию готовили полтора года.
- Управляя "Изоляцией", преступник выбирал себе постоянных жертв, над которыми планомерно издевался.
- Пострадавшие рассказали, что он запрещал людям есть все, кроме каши, избивал, унижал и поливал водой с высоким давлением.
- Также он организовывал массовые побои заключенных, которые для некоторых становились смертельными.
- В 2018 году оккупанты отстранили преступника от управления "Изоляцией" и, как оказалось, с 2019 года он проживал в Киеве, пока его разыскивали украинские правоохранители.