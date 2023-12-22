Собственно, захватчики начали формировать псевдовольный батальон "Донецк", в который входят отнюдь не добровольцы, а бойцы, подписавшие контракт с минобороны России. Нужен Москве отряд с таким названием, конечно, для пропаганды.

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Новый псевдодобровольческий отряд России

Как отмечают в Центре нацсопротивления, жителей Донецка в этом "добровольческом батальоне", очевидно, не будет. Зато можно будет увидеть немало военных из Краснодарского края на юге вражеского государства.

Подчиняется этот батальон так называемой "казацкой бригаде", которая называется "Терек". Но она не имеет никакого отношения к казакам. Кремль в очередной раз использует казачество для осквернения истории Украины, чтобы провести аналогии с украинскими казаками,

– говорится в сообщении.

Важно! Украина также создает новые военные единицы, чтобы более эффективно противостоять оккупантам. В частности, этой осенью стало известно о формировании батальона "Сибирь", в котором – бойцы, являющиеся гражданами России. О новом отряде в составе украинских Сил обороны писало международное издание Bloomberg.

Вражеская пропаганда: последние новости