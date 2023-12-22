Собственно, захватчики начали формировать псевдовольный батальон "Донецк", в который входят отнюдь не добровольцы, а бойцы, подписавшие контракт с минобороны России. Нужен Москве отряд с таким названием, конечно, для пропаганды.
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Новый псевдодобровольческий отряд России
Как отмечают в Центре нацсопротивления, жителей Донецка в этом "добровольческом батальоне", очевидно, не будет. Зато можно будет увидеть немало военных из Краснодарского края на юге вражеского государства.
Подчиняется этот батальон так называемой "казацкой бригаде", которая называется "Терек". Но она не имеет никакого отношения к казакам. Кремль в очередной раз использует казачество для осквернения истории Украины, чтобы провести аналогии с украинскими казаками,
– говорится в сообщении.
Вражеская пропаганда: последние новости
- Кремль распространяет фейк о том, что ВСУ планируют отравить воду и корм для животных на временно оккупированных территориях. Так, российское чиновник заявил, что первый случай умышленного заражения свиней африканской чумой уже зарегистрировали в селе Запорожской области, которое контролирует Россия.
- В то же время в Москве продолжают декларировать, что нацелены в ближайшей перспективе захватить Донецкую и Луганскую области. Спикер ГУР Андрей Юсов, комментируя это, отмечал, что все "операции" враг планирует задним числом. То есть сначала что-то происходит, а потом пропаганда говорит, что "так и требовалось".
- Также захватчики запустили информационную кампанию, которая называется "Вернемся в Херсон". Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань констатировал, что соответствующие заявления являются абсолютными сказками, они ничего общего с реальностью не имеют. Говорить враг может все что угодно, однако очень маловероятно, что ему удастся снова захватить Херсон, освобождений ВСУ 11 ноября 2022 года.