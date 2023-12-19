Высшее российское военно-политическое руководство годами создавало для себя внешнеполитический имидж способных к диалогу лиц, которые при этом могут пойти на все для достижения собственных целей. Заигрывая со странами Запада, Кремль постоянно прощупывал красные линии, нападал на мирные страны, провоцировал миграционные кризисы, совершал преступления на территории других государств, осуществлял хакерские атаки и влиял на выборы по всему миру. Огромная сеть московских шпионов под прикрытием дипломатических должностей подрывала миропорядок безопасности, врала о том, что Россия не является страной-нарушительницей, и делала все, чтобы цивилизованные государства слабо реагировали на ее террористические действия.

Лидерам самых мощных мировых стран казалось, что они смогут сдержать военных преступников путем уступок и договоренностей. Поэтому когда Путин решился на полномасштабное вторжение, у него, без всяких сомнений, была четкая уверенность в том, что мир не сможет консолидироваться вокруг новой угрозы.

Стоит отметить, что в определенной степени его ожидания оправдались. Западные политики хоть и в едином порыве осудили ужасный акт агрессии, в очередной раз не продемонстрировали по-настоящему решительных действий. Из-за страха эскалации конфликта, нежелания разваливать Россию как таковую, а также критической зависимости от нефтепродуктов из Москвы, американцы и европейцы решили попробовать контролировать войну – чтобы Кремль не выиграл, но и Украина не проиграла. При этом кремлевский фюрер откровенно занимался ядерным шантажом, играл на страхах Запада, чтобы то получить больше времени для выстраивания фортификаций на Запорожье, то отсрочить поставки оружия Силам Обороны. В том числе и из-за этих абсолютно безумных угроз, а также совершенно непрактичных с точки зрения логики цивилизованных людей действий, за почти 2 года большой войны подход США и союзников к разрешению конфликта не очень-то и изменился. Сторонников предоставить Киеву все необходимые для победы инструменты, снять запрет на использование вооружения для ударов по России, совсем не стало больше, а голоса о том, что стоит заморозить конфликт, начали звучать громче.

Нет никаких сомнений, что именно на это и рассчитывают в Москве: создать кризис в мире, чтобы все согласились с тем, что страна-бензоколонка хотя бы частично достигнет своих целей, перейти в якобы контролируемый режим ради дальнейших нападений.

Об этом в частности свидетельствует документ, подготовленный для рашистских властей этакими идеологами рашистов – сотрудниками института научной информации по общественным наукам РАН, пишет Центр национального сопротивления. В засекреченном исследовании, с которым ознакомились и журналисты 24 Канала, содержатся прогнозы относительно политики Европейского союза и Великобритании на 2025 – 2030 годы, а также рекомендации специалистов относительно дальнейших действий Москвы для расшатывания ситуации на континенте.

При анализе документов, написанных приспешниками Путина для внутреннего потребления, следует понимать, что авторами текстов являются типичные рашисты. Поэтому в исследовании, несмотря на иногда трезвую оценку ситуации, присутствуют также и пропагандистские нарративы типа обвинения во всем США или Великобритании.

В России тщательно просчитывают каждый шаг

Прежде всего надо отметить, что действия рашистов, которые всему адекватному миру кажутся совершенно безумными и совсем не выгодными самой Москве, являются не только результатом маниакальных желаний Путина и населения России, но и следствием серьезной работы профильных научных сотрудников, разведчиков и аналитиков. Решение же о переходе от теории к действиям в Кремле обычно принимают, основываясь на выводах псевдоисториков, различных советников и идеологов. Об этом свидетельствуют, например, постоянное следование Москвы идеям Дугина и Ковальчука. Или же то, что рашисты прислушивались к выводам, которые для них делал "востоковед" Семен Багдасаров. Так россияне разваливали систему международной безопасности и выстраивали свое влияние на азиатские государства для создания новой оси зла, обхода санкций и возможности в любой момент спровоцировать нужные для себя конфликты. Их сотрудничество с Ираном, поддержка ХАМАС и Хезболлы во многом привели к наступлению горячей фазы борьбы между Израилем и террористическими группировками. Благодаря этому Москва смогла и отвлечь мир от войны в Украине, и в определенной степени ограничить возможность получения Киевом боеприпасов. Именно так рашисты внедряли стратегию вторжения ЧВК "Вагнера" в Африку с последующей возможностью провоцировать продовольственный кризис и усилить миграционное давление на страны Европы.

Словом, несмотря на всю извращенную маниакальность действий, многочисленные просчеты и недооценку решительности Запада, в Кремле так или иначе рассчитывали свои действия и их последствия для себя. Продолжают они это делать и сейчас, поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время предложенные учеными решения будут приняты Москвой "на вооружение".

Россияне увидели Европу слабой и нерешительной

Судя по тому, к каким выводам пришли рашисты, реакция Евросоюза на вторжение в Украину не была настолько жесткой, чтобы у них уменьшилось желание эскалировать конфликт. Более того, в своих прогнозах россияне предвидят дальнейшее ослабление ЕС.

Надеются на миграционный кризис и разобщенность Европы

В своем исследовании рашистские аналитики отметили, что до 2030 года ЕС и Великобритания будут страдать от еще большего наплыва мигрантов, поэтому Лондону и Брюсселю придется создавать новые программы поддержки беженцев и вообще концентрироваться на внутренних проблемах. Это, по мнению ученых, напрямую будет влиять на способность государств-партнеров Украины развивать свои ВПК и предоставлять Киеву военную помощь.



Политика "открытых дверей" усугубляет внутренние проблемы Евросоюза / Скриншот из документа рашистов

Так что нет никаких сомнений, что россияне будут продолжать свою гибридную агрессию, всячески помогая жителям стран третьего мира незаконно попадать в Европу. Для Кремля подобная тактика крайне выгодна, поскольку кроме усиления экономического давления на Запад, они таким образом еще и насыщают цивилизованные государства такими деструктивными элементами, как, скажем, сторонники Палестины. Причем рашисты тратят для достижения очень ощутимого эффекта совсем не много средств и финансов.

Кроме того, благодаря усилению миграционных проблем Москва открывает для себя новые возможности для продвижения в правительства стран спонсируемых Россией политических сил и партий правого направления, которые, как отмечают ученые, призывают к возобновлению диалога с Кремлем.



Успех евроскептиков и националистов – успех России (с) / Скриншот из документа рашистов

Франция – джокер и надежда России

Проанализировав реакцию Евросоюза на все вызовы российско-украинской войны, кремлевские исследователи пришли к выводу, что никакой консолидации институтов ЕС не произошло, а поддержка Киева в основном базируется исключительно на инициативах отдельных государств. Поэтому, по мнению путинских приспешников, в 2025 – 2030 годах Брюссель будет терять свое влияние, а страны-члены союза будут все более разобщенными.



В России не видят единства и сплоченности в действиях ЕС, поэтому прогнозируют дальнейшее ослабление / Скриншот из документа рашистов

Более того, рашисты считают, что Германия и Франция смогут объединить всех вокруг идеи сопротивления Кремлю, а следовательно консолидировать Европейский союз, только при условии полного обновления собственных политических элит. Потому что действующие правительства государств не имеют достаточно решимости и не способны договориться между собой. Париж при этом россияне воспринимают как джокера, который начнет тяготеть к улучшению отношений с Москвой и Пекином в случае прихода к власти правых или левых сил.



Будут ли россияне поддерживать Ле Пен и Меланшона? Вопрос риторический / Скриншот из документа рашистов

Надежд на снятие санкций нет, однако курс на их ослабление Москва уже увидела

Что же касается экономических ограничений против России, то особых надежд на их отмену рашисты не питают. Вместо этого они отмечают, что в течение 2025 – 2030 годов именно санкционная политика будет служить объединяющим фактором для Евросоюза. Однако с каждым годом страны Запада будут сталкиваться с попытками не навредить собственным экономике и бизнесу. Поэтому никаких прорывов в санкциях путинские ученые не прогнозируют: у Москвы не прекратят покупать топливо для АЭС и бриллианты.

А принятие каждого пакета ограничений будет требовать все больше времени и вызывать больше споров.

В России четко осознают, что санкции с них никто не будет снимать / Скриншот из документа рашистов

Однако рассматривать страны Европы как серьезных экономических партнеров российскому руководству специалисты не рекомендуют. Они все же констатируют тот факт, что Москва потеряла эти рынки, а ее газ и нефть бывшие крупнейшие покупатели смогут без проблем замещать. В частности и поэтому Путину и его приспешникам советуют налаживать определенное сотрудничество с "прагматичными" странами. Под такими рашисты имеют в виду тех, кто якобы имеет пророссийскую политику: Австрия, Венгрия, Греция, Словакия. Под вопросом Италия, Словения и Хорватия.

При этом ученые подчеркивают, что взаимодействие между Россией и Брюсселем должно быть только для возможности вбивать клин между странами-членами ЕС. Чтобы между теми, кто хочет вести бизнес с рашистами, и их противниками возникали конфликты, которые будут ослаблять ЕС как институт.



Страны, которые террористы считают лояльными, называют прагматичными / Скриншот из документа рашистов

Российские элиты скучают по Европе

Несмотря на тот факт, что Россия уже раз и навсегда взяла курс на Восток, исследователи из страны-террориста признают, что представители так называемых элит до сих пор страдают европоцентризмом. Поэтому в 2025 – 2030 годах Москве очень не советуют говорить о какой-то разрядке в отношениях с Европой – чтобы не подпитывать соответствующие настроения влиятельных лиц.

А для морального удовлетворения смердов исследователи требуют обязательно подчеркивать в своей пропаганде, что Россия является "государством-цивилизацией", а ее население – некими арийцами. Однако, чтобы удовлетворить потребности большинства, которое до сих пор считает себя европейцами, в стране-бензоколонке предлагают называть себя "настоящими европейцами". Типичные рашисты с украденной историей и косплеем гитлеровской Германии.



Северная Евразия, но с настоящими европейцами (с) / Скриншот из документа рашистов

Хотят разделение Европы, захват Сувалкского коридора и ядерных угроз

В целом же путинские идеологи считают, что сразу после завершения активных боевых действий России стоит все же снизить поток ненависти и начать задабривать Европу. В первую очередь – представителей бизнеса, которым наплевать на моральные аспекты сотрудничества с террористами. С частью стран научные сотрудники хотят наладить академические и туристические контакты.

Балканским странам, а также Польше, Венгрии, Чехии и Словакии рашисты хотят продавать идею того, что именно они являются "настоящей Европой" и носителями традиционных ценностей. При этом рашисты подчеркивают, что поляки не будут потреблять вражеские нарративы в полной мере, однако продвижение такой пропаганды будет способствовать разделению Евросоюза.

А вот с Венгрией Путину и его стае преступников советуют продолжать сотрудничать максимально, но предостерегают, что Орбан может быть для Москвы лишь ситуативным союзником.



Россияне хотят расшатывать ситуацию внутри ЕС / Скриншот из документа рашистов

Однако считать, что рашисты действительно собираются закончить активную фазу войны в Украине и перейти исключительно к гибридным действиям против цивилизованных стран, совсем нельзя.

В случае так называемой эскалации конфликта (после 2025 года) рашисты хотят "двигаться по ступенькам ядерной эскалации сдерживания-запугивания", а в случае наличия ресурсов – захват Сувалкского коридора или передачи контроля за ним "миротворческим силам" из дружественных для России стран. То есть речь идет о прямом вторжении в Польшу и Литву, еще и с возможным непосредственным привлечением союзников Москвы.



Следует уменьшить уровень конфронтационных отношений с европейскими странами (с) / Скриншот из документа рашистов

Еще более циничным на фоне желания нападения на страны НАТО является тот факт, что параллельно с выстраиванием таких планов россияне хотят снижать военную активность в этом регионе, а также осуществлять меры по укреплению доверия. Использовать для этого они хотят такие площадки, как ОБСЕ и ООН.



От тактики использования международных импотентных организаций россияне отказываться не собираются / Скриншот из документа рашистов

Втянуть Китай в войну против Украины – мечта россиян

Что касается сегодняшней войны, то хотя рашисты и воспринимают 2025 год как постконфликтный, они отмечают, что в случае затягивания войны или ее заморозки Украина станет антироссийским бастионом. Поэтому лучшим для Москвы вариантом для собственной безопасности и ослабления ЕС было бы введение в центральные и западные части нашего государства миротворческого контингента. Однако только из КНР, Индии, Пакистана и арабских стран.



Россияне хотят, чтобы Китай втянулся в войну против Украины / Скриншот из рашистского документа

Как именно Путин должен воплотить подобную идею в жизнь, российские аналитики, к сожалению, не расписали. Да и вообще появление в перечне желаемых участников войны конфликтующих между собой стран выглядит достаточно диким.

Россия хочет приостановиться, но не заканчивать с агрессией

Непонятно и то, каким образом рашисты видят окончание так называемой "СВО": благодаря переговорам, давлению на Украину или просто путем физического замораживания конфликта. Тем не менее даже при этих условиях, что бы ни говорил Путин о готовности к миру, какие бы гарантии безопасности не предоставляли россияне для стран ЕС, они до сих пор хотят войны и противостояния с Западом.

Потому что не увидели от коалиции готовности эскалировать ситуацию и действовать максимально решительно. Слабость рашисты воспринимают как зеленый свет к дальнейшим действиям. Поэтому даже если война в нашем государстве каким-то образом перейдет к неактивной фазе, в Кремле не закончат с агрессией, потому что их цель – это не только уничтожение Украины, но и развал Европы. Ради исключительно собственных имперских амбиций.