Об этом 24 каналу рассказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования КШЭ Роман Нейтер. Он также отметил, что если проанализировать отчеты мировой продовольственной программы – количество людей, которые недоедают за последние два года, выросло вдвое.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Следующий урожай в Украине может сократиться на 40%, – Минагрополитики

Раньше это было около 120 миллионов человек, а сейчас – более 200 миллионов человек в мире не получают должного количества продовольствия, говорит эксперт.

Украина лишь следующий элемент цепи продовольственного кризиса, а война, развязавшая против нас Россия, усугубляет и без того сложную ситуацию,

– отмечает Нейтер.

Специалист отметил, что блокада портов делает невозможным вывоз украинского зерна в достаточном количестве, что и приводит к ухудшению продовольственной ситуации.

Если разграничить недоедающих находится на грани голода и голодающих – ориентировочно 7,5 миллионов человек окажутся на грани голода, а более 120 тысяч человек будут страдать от голода , добавляет аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования КШЭ.

Как отметил Роман Нейтер, по подсчетам Всемирной продовольственной программы, в ближайшее время от голода будут страдать дополнительные 47 миллионов человек .

Мировой продовольственный кризис из-за блокады украинских портов Россией: что известно

Подробнее о мировом кризисе продовольствия и чем опасна блокада портов Украины: смотрите видео