Про це 24 каналу розповів аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування КШЕ Роман Нейтер. Він також зазначив, якщо проаналізувати звіти світової продовольчої програми – кількість людей, які недоїдають за останні два роки зросла вдвічі.

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Раніше це було близько 120 мільйонів осіб, а зараз – понад 200 мільйонів людей у світі не отримують належної кількості харчів, говорить експерт.

Україна лише наступний елемент ланцюга продовольчої кризи, а війна, яку розв'язала проти нас Росія, погіршує і без того складну ситуацію,

– зазначає Нейтер.

Фахівець зазначив, що блокада портів унеможливлює вивезення українського зерна у достатній кількості, що й спричиняє погіршення продовольчої ситуації.

Якщо розмежувати тих, хто недоїдає, перебуває на межі голоду і тих, хто голодуватиме – орієнтовно 7,5 мільйонів осіб опиняться на межі голоду, а понад 120 тисяч людей страждатимуть від голоду, додає аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування КШЕ.

Як зазначив Роман Нейтер, за підрахунками Світової продовольчої програми, найближчим часом від голоду страждатимуть додаткові 47 мільйонів осіб.

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