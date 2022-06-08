Такую позицию озвучил Министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Вряд ли будет прорыв, - Госдеп о переговорах России и Турции по украинскому зерну

Лавров заявил, что Россия готова к дополнительным встречам в Стамбуле, но это, мол, ничего не даст.

О дополнительных встречах в Стамбуле – мы к таким встречам готовы. Мы ценим заинтересованность ООН в том, чтобы каким-либо образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого символизма это ничего не прибавит,

– сказал Лавров.

В то же время, он цинично добавил, что ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису, а ЕС рисует с нее "катастрофу мирового масштаба". В этом контексте Лавров "забыл" упомянуть, что именно российские военные временно оккупировали часть территории Украины, заменяли Черное море, поставив под угрозу голову миллионы людей по всему миру.

Миру грозит голод, если Россия не снимет блокаду портов

С конца февраля Россия захватила территории, где расположены от 400 до 500 тысяч тонн зерна. Некоторые украинские хозяйства пострадали от авиаударов и артиллерийского огня. Из-за заминирования Черного моря и блокировки портов наша страна не может экспортировать зерно за границу.

Сейчас Украина вместе с западными союзниками ищет способы экспортировать около 20 миллионов тонн зерна и освободить место для урожая. Кризис грозит десяткам миллионов людей в странах Ближнего Востока и Африки, которые зависят от зерновых из Украины.

Грузовики сталкиваются с длительными задержками на границе с Польшей и Румынией, а перевозка зерна по железной дороге сложна, поскольку поезда в ЕС и Украине курсируют по разным путям. Между тем ЕС упростил свои процедуры, и Украина предлагает дополнительные гарантии европейским баржам и грузовикам после того, как большинство западных страховщиков отказались из-за риска.

Позиция Россия неизменна

Президент России уже в привычной манере обвинил в продовольственном кризисе санкции против российского экспорта и заявил, что Москва снимет блокаду только в случае отмены ограничений.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков предупредил, что действия России рискуют создать голод "в глобальном масштабе", а россияне ведут себя как "пираты", которым безразлично судьба людей.

Президент Владимир Зеленский отметил , что Украина ведет активные переговоры по экспорту зерна, однако на переговоры в Турции представителей Киева не приглашали.

Это интересно – по информации Bloomberg, Турция и Россия договорились об экспорте зерна из Одесского порта: смотрите видео