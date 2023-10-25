Издание отмечает, что в подразделение вошли десятки россиян и представителей других народов России, приехавших в Украину через третьи страны, чтобы вступить в ряды ВСУ. Более того, в отличие от добровольческих подразделений таких как Легион Свободы России, батальон будет частью регулярной армии.

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В батальон входят якуты, буряты и москвичи. Поскольку представители этнических меньшинств хотят независимости от Москвы, они рассматривают победу Украины в войне как шаг к своей цели.

Если люди хотят бороться за Украину, за наши границы, за падение российского режима, почему бы и нет? Это их выбор, и он показывает, что не все россияне поддерживают Путина,

– цитирует СМИ украинского инструктора с позывным "Батя".

Украина рассчитывает привлечь больше российских граждан, особенно представителей национальных меньшинств к участию в войне. В то же время, все члены батальона "Сибирь" проходят тщательную проверку и подписывают военный контракт.

Внимание ! Сейчас в батальоне 60 человек и все они являются добровольцами. Ни один из них не набран среди российских военнопленных.

Как россияне объяснили свою мотивацию

По словам 29-летнего якута с позывным "Варган", они хотят уничтожить кремлевский режим.

"Я хочу, чтобы Якутия была свободной демократической страной, это очень богатая страна, но люди так бедны. Процветают только чиновники, которые служат Путину", – сказал он.

Россиянин "Ганди" из Московской области рассказал, что уехал из России после начала полномасштабного вторжения и приехал в Украину через Польшу, чтобы противостоять преступлениям оккупантов.

Я чувствовал, что как россиянин несу за это ответственность. Мои родители и некоторые другие члены семьи в России были сторонниками Путина. Я понимаю, что меня могут убить в первом же бою, но для меня гораздо страшнее чувствовать себя соучастником выходящего из моей страны зла,

– поделился мужчина.

В батальоне также есть москвич – 29-летний солдат "Мартин", считающий, что Россия – это империя, которая должна пасть. Он поделился, что его семья не знает, где он находится из соображений безопасности.

Bloomberg отмечает, что украинские военные планируют ускорить проверку анкетных данных, чтобы привлечь еще большее количество россиян вступить в их ряды.