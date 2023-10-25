Таким образом спецподразделение пополнило обменный фонд нашего государства. Теперь Украина сможет обменять россиян на украинцев, которые сейчас находятся в плену в России.

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"Артан" пополнил обменный фонд Украины

Украинский военный Андрей Мельник рассказал, что Артан продолжает пополнять обменный фонд пленных российскими захватчиками. Он подчеркнул, что для россиян попасть в украинский плен, это не только шанс сохранить жизнь.

Кто добровольно сдается в плен, имеет ряд преимуществ, в частности, возможность быть обмененным или остаться в плену до конца войны, возможность просить убежища в Украине или некоторых странах Европы,

– сказал он.

"Артан" взял в плен с десяток россиян / Фото из фейсбука Андрея Мельника

Военный подчеркнул, что условия пребывания пленных в лагере более чем комфортны. Он подчеркнул, что это делают не только из-за положения Женевской конвенции, но и из-за человеческих факторов.

"Для нас – возможность вернуть домой своих собратьев. Мы разные. Разнятся и ценности и цели", – подчеркнул Мельник.

Российских военных взяли в плен спецназовцы "Артана" / Видео по фейсбуку Андрея Мельника

.

Напоследок он настоятельно порекомендовал каждому солдату "великой русской армии" не пренебречь своим шансом и выбрать жизнь, сдавшись в плен украинским защитникам.

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