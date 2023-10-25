Таким чином спецпідрозділ поповнив обмінний фонд нашої держави. Тож тепер Україна зможе обміняти росіян на українців, які наразі перебувають у полоні в Росії.

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"Артан" поповнив обмінний фонд України

Український військовий Андрій Мельник розповів, що "Артан" продовжує поповнювати обмінний фонд полонених російськими загарбниками. Він наголосив, що для росіян потрапити в українських полон, це не лише шанс зберегти життя.

Хто добровільно здається в полон, має низку переваг, зокрема, можливість бути обміняним або залишитися в полоні до кінця війни, можливість просити прихистку в Україні або деяких країнах Європи,

– сказав він.

"Артан" взяв у полон з десяток росіян / Фото з фейсбуку Андрія Мельника

Військовий наголосив, що умови перебування полонених в таборі більш ніж комфортні. Він підкреслив, що це роблять не лише через положення Женевської конвенції, а й суто через людські фактори.

"Для нас – змога повернути додому своїх побратимів. Ми різні. Різняться й цінності та цілі", – наголосив Мельник.

Російських військових взяли у полон спецпризначенці "Артану" / Відео з фейсбуку Андрія Мельника

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Наостанок він наполегливо порекомендував кожному солдату "вєлікай рускай армії" не знехтувати свій шанс та обрати життя, здавшись у полон українським захисникам.

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