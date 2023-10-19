Окупанта в полон взяли бійці "Сталевого кордону". Це сталося на Лиманському напрямку.

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У полон України потрапив командир підрозділу "Чорна мамба"

Так, бійці "Сталевого кордону" взяли в полон командира відділення підрозділу "Чорна мамба". 38-річного російського терориста захопили під час штурмових дій на Лиманському напрямку.

Загарбник виявився колишнім зеком. За його словами, у їхньому підрозділі морально-психологічний стан критично низький, а мотивацією воювати на території України є виключно грошова складова та зняття раніше накладених судимостей.



Окупант, який потрапив у полон / фото ДПСУ



Командира окупантів взяли у полон / фото ДПСУ

Росіяни потрапляють в український полон