Крім того, азовці також надали допомогу пораненим. Усім іншим полоненим наші захисники забезпечили належні умови утримання у нашій державі.

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"Азов" взяв у полон російського командира

Представники бригади "Азов" зазначили, що бійці 1 та 2 батальйонів 12 бригади спеціального призначення під час штурмів ворожих позицій взяли в полон 4 військовослужбовців армії Росії.

Серед полонених: командир відділення 228 мотострілецького полку, бійці рядового складу, а також представники підрозділу "Шторм-Z",

– сказали військові.

Азовці зазначили, що всім пораненим російським солдатам надали всю необхідну допомогу, в тому числі й медичну, а також забезпечили всі умови утримання. Зрештою всіх цих окупантів незабаром передадуть відповідним службам, щоб вони поповнили обмінний фонд для визволення наших захисників з російського полону.

"Азов" взяв у полон російського командира / Відео з ютуб-каналу "Азову"

Зверніть увагу! 1З2 бригада спеціального призначення Нацгвардії України "Азов" закликає військових Росії здаватися у полон задля збереження власного життя та можливості потрапити до своїх рідних.

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