У полон здалося близько взводу противника. Про це 24 Каналу розповів заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов.
Дивіться також Українські військові показали епічне відео зі знищенням окупантів в Андріївці
Серед полонених – командир одного з батальйонів
Ця операція була не лише проявом сміливості й рішучих дій штурмових загонів, а й дуже вдалою комбінацією з тактичною майстерністю прийняття рішень керівництва.
За допомогою влучних дій і своєчасних команд ми змогли не тільки заволодіти Андріївкою, а й охопити її, тобто взяти в кільце. Це змусило військовослужбовців з 72 бригади спочатку засісти в укриття, а потім, через те, що в них не було ніякого виходу, ніж здатися в полон,
– зазначив Кудряшов.
Заступник командира третьої штурмової уточнив, що в полон здалося близько взводу ворога. Зокрема, командир одного з батальйонів 72 окремої мотострілецької бригади Росії.
Також військовий розповів, що в Андріївці було ліквідовано багато окупантів і російської техніки.
Ворогів було знищено дуже багато, техніки знищено дуже багато. Зараз звільнені поля і звільнені кілометри нашої землі всіяні трупами окупантів і спаленою технікою, яку окупанти застосовували,
– сказав майор.
До теми Сили оборони взяли під контроль Андріївку: показуємо селище на карті
Андріївка під повним контролем ЗСУ
- Зауважимо, що 18 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що бійці 3 ОШБр підняли український прапор над Андріївкою. Наразі селище перебуває під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його.
- Однак, Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ.
- Зауважимо, що офіційно деокупацію Андріївки у Генштабі підтвердили 15 вересня.
- Наші захисники розбили 72 бригаду Росії. Частина загарбників ганебно втекла