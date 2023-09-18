Українські військові показали відео зі знищенням окупантів у Андріївці. До слова, це село нещодавно звільнили.
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Наші військові влаштували засідку
Українські воїни поділилися кадрами із передової. На записі видно, що окупанти у знищеній Андріївці намагались втекти від вогню української армії. Вони намагались обережно пересуватись по місцевості, проте їх вже помітив БпЛА. Врятуватися загарбникам не вдалося.
Росіян знищили: дивіться відео
Епізод із засідки на окупантів. Росіяни потрапили в поле зору нашого БпЛА та стрільців, коли намагались змінити позицію,
– мовиться в повідомленні від бригади.
Ліквідували ворога бійці зі взводу "Мирон".
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- На Бахмутському напрямку українські сили мали успіхи. Зокрема було звільнено два населених пункти – Андріївка та Кліщіївка. Водночас активні дії ЗСУ на цьому напрямку змушують окупантів тримати поблизу Бахмуту значні резерви, які вони могли б залучити у Запорізькій області.
- Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над населеним пунктом Андріївка. Тепер росіяни інтенсивно обстрілюють селище.
- Сили оборони України вибивають російських військових з окупованих територій. За минулий тиждень наші воїни досягли успіхів. Так, минулого тижня українські військові звільнили на Бахмутському напрямку ще два квадратні кілометри території. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в ефірі телемарафону.