Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зазначивши, що Бахмут має для росіян насамперед політичне значення. Вони оголосили, що "взяли" його, перетворили на щебінь, далі не просунулися, а вийти звідти не можуть.

Важливо Звільнення Андріївки та стабілізація фронту: як за тиждень змінилась карта бойових дій

Може скластися третя серйозна українська операція

Військовий експерт зауважив, що для росіян вихід з Бахмуту означає завдати персональної іміджевої поразки Владіміру Путіну.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Будь-які рухи довкола Бахмуту уперед – це філософія опанування оперативного оточення. Як тільки оперативне оточення складеться, це може стати серйозним надломом,

– зазначив військовий експерт.

Якщо, на його думку, угруповування буде знищене, а ще краще – якщо кілька тисяч росіян здадуться у полон, це вже може бути третьою серйозною українською операцією.

Військовий експерт припустив можливий розвиток подій на Бахмутському напрямку: дивіться відео

"Адже маємо Харківську, Херсонську і, дай Боже, щоб сталася Бахмутська", – наголосив Петро Черник.

Зверніть увагу! В Міноборони України повідомляють, що на Бахмутському напрямку росіяни намагаються повернути втрачені позиції після звільнення ЗСУ Андріївки та Кліщіївки. Однак українські захисники стримують атаки противника. Водночас ворог не полишає спроб прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

Що відбувається на Бахмутському напрямку